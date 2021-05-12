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「回去上班」11共和黨州 拒絕每周300元失業津貼

編譯林梅婕／綜合12日電
賓州一處麥當勞外的徵人告示牌，標示提供500元獎金；全美已有11位共和黨籍州長宣布提前退出聯邦失業救濟計畫，停付每周300元的失業補助。(美聯社)
賓州一處麥當勞外的徵人告示牌，標示提供500元獎金；全美已有11位共和黨籍州長宣布提前退出聯邦失業救濟計畫，停付每周300元的失業補助。(美聯社)

全國己有11位共和黨籍州長宣布提前退出聯邦失業救濟計畫，預計這些州的長期失業者、自雇者(self-employed)和零工兼差者(gig workers)自6月12日起，將無法領取每周300元，以及其他州政府提供的失業補助。

根據「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)，失業救濟計畫原訂持續至9月6日；勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)社會保險主任妮可·馬齊茲(Nicole Marquez)表示：「這些州突然宣布提前退出計畫，讓我們感到非常擔憂。」

自蒙大拿州州長強佛特(Greg Gianforte)4日推出「回去上班」(return-to-work)的獎勵計畫後，刺激其他州引發骨牌效應，陸續阿拉巴馬、阿肯色、愛達荷、愛阿華、密西西比、密蘇里、北達科他、南卡羅來納、田納西和懷俄明州等十幾位州長宣布退出該計畫。

賓州蔓越莓小鎮的加油站外，立著徵人告示牌，全美已有11位共和黨籍州長宣布提前退出...
賓州蔓越莓小鎮的加油站外，立著徵人告示牌，全美已有11位共和黨籍州長宣布提前退出聯邦失業救濟計畫，停付每周300元的失業補助。(美聯社)

部分官員表示，失業救濟計畫反而造成州內勞工短缺的現象，使勞工們不願返回工作崗位；愛達荷州在12日退出該計畫後，州長利妥( Brad Little)說明：「我的決定是根據最基礎保守的原則，我們不希望員工們持續失業；一個強健的經濟體下，勞工必須返回工作崗位。」

然而，批評者認為提供失業補助和勞工短缺兩者並沒有任何關連，反而是催促校園和嬰幼兒照護中心在新冠肺炎疫苗接種規模還未擴大前就倉促開放，使民眾又暴露於風險之下所導致。

據聯邦勞動部(Department of Labor)上周公布的數據，政府在4月共新增26萬6000個職缺，遠少於預估的100萬個；拜登總統10日也現身捍衛自己的政策，稱「沒有證據」指向300元的失業補助會讓人民不想工作。

他說：「我們將確保所有領取失業補助的人都是符合資格、沒有工作的人；所有的美國人都想工作。」

馬里蘭州一家帽子店，正在徵人；全美已有11位共和黨籍州長宣布提前退出聯邦失業救濟...
馬里蘭州一家帽子店，正在徵人；全美已有11位共和黨籍州長宣布提前退出聯邦失業救濟計畫，停付每周300元的失業補助。(Getty Images)

勞工 美國 懷俄明州

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