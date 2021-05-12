國際記者聯合會報告:中國用疫情影響媒體美化形象

中國國家主席習近平。美聯社

國際記者聯合會今天發布報告，指中國 在疫情 全球大流行期間運用敘事手法提高自身形象及重塑全球媒體格局，甚至有媒體一天轉發50篇中國新聞，有人形容這是訊息流行病。

總部在比利時的國際記者聯合會（International Federation of Journalists）今天發布「COVID-19故事：揭開中國全球策略報告」。IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）表示，報告顯示中國訊息戰的力量不斷增強，抵抗中國以及其他國家政府的壓力很重要，呼籲新聞從業人員及工會必須保持警惕，以保護獨立的新聞業免受影響。

這份由澳洲墨爾本大學高級講師林慕蓮（Louisa Lim）等人撰寫的報告是在2020年12月至2021年1月向全球50個國家的54個記者工會發出問卷調查，評估在2019 冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情爆發後，中國在全球媒體中的影響力。

根據調查結果，有56%的受訪國家認為Covid-19爆發以來對中國的報導朝向正面，另24%的國家表示變得負面，另20%的國家受訪者覺得態度未變。

報告指出，這說明北京正設法利用疫情大流行，一方面改善自己的全球形象，又進一步重塑全球媒體格局。

根據調查結果，中國在全球範圍內布建媒體影響力，包括記者培訓計劃、贊助旅行及推展內容共享協議，將其國家資助的新聞平台訊息發送到全球，不僅傳播對於中國的正面敘事，同時也發動散播虛假訊息的策略。

調查顯示，愈來越多的中文內容進入各國的新聞生態系統，例如塞爾維亞每天都有關於中國的文章發表，一位塞爾維亞記者說，「我們只知道中國是一個強大國家，中國熱愛塞爾維亞。這就是我們每天都聽到的訊息」。

而2019年中國國家主席習近平訪問義大利 簽署了一系列媒體協議後，接下來義大利一家新聞機構專欄中每天刊登50篇新華社文章。

有受訪者表示，中國影響媒體的作法比俄羅斯細緻及謹慎，並認為義大利的民主制度使他們部分抵抗了中國的訊息流行病（infodemic），但還是承認雖然擁有必要的抗體去理解和識別假新聞，但仍會受到來自於中國的影響。

這份報告指出，北京除增加提供給非英語系國家量身定製的內容外，同時還將外國記者簽證當成武器，迫使常駐記者離開中國。當派駐中國的記者減少下，其它國家就只能依靠中國官方消息，這也使得中國在總體上獲得更積極的報導。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點