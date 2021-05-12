路透分析：麗茲錢尼失勢 但實力仍在

原為眾院共和黨團第三號人物的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，由於多次違抗川普並在川普彈劾案投下贊成票，12日被拔除黨團領導地位。美聯社

原為眾院共和黨 團第三號人物的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，由於多次違抗川普 並在川普彈劾案投下贊成票，12日被拔除黨團領導地位。路透社分析，錢尼雖然失勢，但在懷州故鄉政治實力仍在，有共和黨選民便說「她是個英雄」。54歲的錢尼尚未透露是否角逐第四屆眾議員，但無論參選與否她的影響力都不容小覷。

黨團領導地位在歷時僅20分鐘閉門會議中遭撤銷的錢尼，12日上午對媒體發表聲明說：「我將盡一切所能，確保前總統永遠再也無法接近白宮橢圓形辦公室。」

錢尼曾公開批評川普散布2020年大選選舉陰謀論。她在12日也表示，共和黨已到了必須改革的地步，「我們不能被前總統的極度危險謊言拉著往後退」。

她說：「我跟大家保證，從今以後，我將領導讓我們政黨、我們國家恢復保守派理念的重振之戰，要對抗社會主義，悍衛我們的共和政體，要讓共和黨因為身為林肯的政黨而再次受到敬重。」

路透社報導，67歲懷俄明州雷拉米(Laramie)居民班森(Tage Benson)一輩子都是共和黨員，日前與51歲民主黨籍友人安德遜(Chamois Andersen)談到錢尼勇於挺身對抗川普時，兩人意見頗為一致，並無黨派歧見。班森對安德遜說：「錢尼是個英雄」。班森也說，將在明年的共和黨黨內初選為錢尼投下一票，「我也會叫所有人都這麼做」。

麗茲‧錢尼是「三連霸」懷州聯邦眾議員，她的父親是前副總統錢尼(Dick Cheney)。面對黨內批評川普的部分聲浪，共和黨急欲在2022年期中選舉之前完成整合，目標一舉奪回眾院多數席次。路透社分析，對於向來挺川的眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)來說，如果要達到黨內整合及贏回多數席次目標，就必須把錢尼這顆絆腳石移開。

在2020年大選中，川普在懷州拿下70%得票率，錢尼同樣也獲得70%得票率。報導指出，如果錢尼決定角逐第四屆眾議員選舉，除了傳統的共和黨員之外，獨立選民、民主黨選民也有高度意願為她投下一票，整體而言有三分之一受訪懷州選民支持錢尼。

錢尼尚未表態是否參選連任，但她在今年第一季總共募得154萬元選舉捐款，創下2016年當選眾議員以來的個人最佳紀錄。

曾參與兩次總統大選的共和黨選舉顧問康安特(Alex Conant)分析，眾院共和黨團在拔除錢尼領導地位的過程中，明確表態與川普及挺川陣線的未來前途綁在一起，但川普的各種表現卻可能嚇跑獨立選民以及郊區選民、婦女票，對於希望贏回眾院多數席次的共和黨團來說，反而失分。康安特說：「眾院共和黨團要跟川普掛勾，可能將因此流失某些獨立選票。」