我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)

共和黨內反川大將、聯邦眾議院共和黨團主席麗茲．錢尼(Liz Cheney)，被踢出領導圈前夕在眾院發言說，美國的選舉沒有被偷走，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民，破壞美國民主程序，「我們永不屈服，這就是我們的責任。」

共和黨12日將投票決定撤銷錢尼的黨職，這是共和黨第二度投票處理此事，因錢尼不僅反駁川普的選舉舞弊說，還在年初投票支持彈劾川普，川普鼓動支持者「懲罰」錢尼；眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已表態要踢掉錢尼，紐約州眾議員史提法尼克(Elise Stefanik)被看好將接任黨團主席。

這場演說可視為錢尼對多數仍臣服於川普的共和黨國會議員，所唱的天鵝之歌(swan song)。 

錢尼：數百萬人都被川普誤導

錢尼表示，今日美國面臨前所未見的威脅，一位煽動對國會實施暴力攻擊以偷走選舉結果的前總統，又重新開始說服美國人，選舉結果從他身上被偷走了。

錢尼說，川普「甘冒煽動更多暴力的風險」，但數百萬的美國人都被川普誤導，只聽得進川普一人之言，而非事實；川普持續破壞美國民主程序，撒下「民主是否順利運作」的懷疑種子。

聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法...
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)

錢尼說，她作為保守派共和黨員，就要尊崇法治，選舉人團、州級和聯邦法院都否決川普的主張，川普政府的司法部為此展開廣泛調查，最終以無證據佐證主張結尾。

「選舉結束了，這就是法治，這就是我們的憲法程序。」錢尼說，「那些拒絕接受法院裁定的人，是與憲法為敵。」

➤➤➤史提法尼克高喊「與川普合作」 將取代錢尼任黨團主席

「我們的責任很清楚，我們每個發過誓的人，都要預防我們的民主被破壞，這無關政策，無關黨派，這是身為美國人的責任。」錢尼說，「保持沉默或無視謊言只是在鼓勵說謊者，我不加入，我不會作壁上觀，坐視其他人帶著黨放棄法治，加入前總統破壞民主的征戰。」

「美處冷戰風口 捍衛憲法」

錢尼表示，前總統雷根領導下的共和黨為民主而戰，贏得冷戰打敗蘇聯，而今天，美國正處於另一場冷戰的風口浪尖，對手是破壞美國民主程序和法治、宣傳「美國民主失敗論」的共產中國。

錢尼說，美國的選舉沒有被偷走，美國並沒有輸，「天佑美國，但我們的自由，只有在我們的保護下，只有我們信守在院會所說的『支持並捍衛憲法』的誓言下，只有在我們體認威脅形成下，自由才能存在。」

錢尼表示，信守誓言的核心在於愛國，願意超越黨派捍衛美國，「我們會盡全力捍衛多數人付出鮮血爭取的憲法與自由，我們永不屈服，這就是我們的責任。」

聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法...
聯邦眾議院共和黨團主席錢尼，在被踢出領導圈前夕，於眾院發言說，她要捍衛法治和憲法程序，不會坐視前總統川普誤導全民。(路透)

美國 川普 共和黨

上一則

調查：假帳號大軍進駐推特 將中國訊息推向世界

下一則

川普卸任後首場募款餐會 入場券每人25萬元起跳

延伸閱讀

川規拜隨 拜登延長川普時代「封殺華為」禁令

川規拜隨 拜登延長川普時代「封殺華為」禁令
川普曾喊廢 拜登政府擬恢復國際創業簽證

川普曾喊廢 拜登政府擬恢復國際創業簽證
麥卡錫支持史特凡尼克 取代錢尼第三號地位

麥卡錫支持史特凡尼克 取代錢尼第三號地位
投票贊成彈劾川普 眾議員龔薩雷茲遭黨內制裁

投票贊成彈劾川普 眾議員龔薩雷茲遭黨內制裁

熱門新聞

比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
全美疫情紓緩，聯邦政府紓困金奏效，經濟開始復甦，物價也蠢蠢欲動。超市肉品的售價開始上漲。(美聯社)

通膨來了…民生用品飆漲 原物料成本轉嫁消費者

2021-05-05 11:01
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
梅琳達要與蓋茲平起平坐，不想在蓋茲的陰影下。(Getty Images)

擺脫蓋茲 梅琳達離婚前花120萬元在西雅圖買房

2021-05-05 04:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨