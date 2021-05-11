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紐時：中國試圖改變全球媒體格局 取代BBC和CNN

紐時：中國試圖改變全球媒體格局 取代BBC和CNN

中央社紐約11日綜合外電報導
國際記者聯合會即將公布的一份最新報告，探討中國如何創造一個全球新聞媒體，以取代英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）等國際主流媒體。（美聯社）
國際記者聯合會即將公布的一份最新報告，探討中國如何創造一個全球新聞媒體，以取代英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）等國際主流媒體。（美聯社）

紐約時報報導，國際記者聯合會即將公布的一份最新報告，探討中國如何創造一個全球新聞媒體，以取代英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）等國際主流媒體。

根據紐時取得的這項報告揭露，中國將資金、權力和觀點注入世界上幾乎各個國家的媒體，以及在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來襲時，如何利用這項新權力，來講述中國版本的故事。

報導中表示，總部設於布魯塞爾的國際記者聯合會（International Federation of Journalists）在2019年秋天，全球邊界尚未因疫情而關閉之前，對全球媒體成員進行調查赫然發現，來自幾內亞比索的新聞工作者應邀與中國同行簽署協議。中國政府的宣傳報紙「中國日報」不但以英文發行，還有塞爾維亞語版。

一位菲律賓記者估計，某家菲律賓通訊社逾五成新聞來自中國的新華社。南非一家媒體集團向中國投資人募集資金後，開除一名曾撰寫中國鎮壓維吾爾人文章的專欄作家。秘魯的記者在社群媒體上遭到來自戰狼中國政府官員的強烈批評。

國際記者聯合會預計12日公布這份由美國前全國公共電台（NPR）北京分社社長、目前擔任澳洲墨爾本大學高級講師林慕蓮（Louisa Lim）撰寫的報告。林慕蓮訪調全球54個國家的新聞工作者。

林慕蓮在報告中寫到：「隨著疫情大流行開始蔓延，中國在全球範圍內已部署的現有媒體基礎設施啟動，北京利用其全球媒體基礎設施，在國家媒體中傳播有關中國的正面論述，同時動用更新穎策略，例如散播虛假訊息。」

報告發現，中國在疫情期間從事密集外交行動，伴隨著新的媒體宣傳，首先是向世界各國提供防護裝備，然後又提供疫苗，同時，在疫情起源和中國外交等說法各異的事情上，竭力確保中國的最佳形象。

義大利記者表示，他們收到習近平主席耶誕演說的義大利文翻譯，迫於壓力報導習近平的演說。在突尼西亞，中國大使館向記者工會提供消毒洗手液和口罩，並對當地國營廣播公司提供昂貴電視設備和免費親中內容。

塞爾維亞一個親政府的小報出資做了一塊上有習近平照片的廣告看板，上面寫著「感謝您，習大哥」。

林慕蓮認為：「北京正透過對各個國家產生影響，來逐步改變全球媒體格局。」

紐時在報導中表示，與其說這份報告是在揭露一個密謀計畫，不如說是記錄了全球力量的持續轉移。

中國 疫情 北京

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