共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沈船

共和黨「川普化」趨勢讓一些清醒的共和黨人擔憂。圖為川普(前左二)2019年1月9日在前副總統潘斯和多位共和黨參議員簇擁下回答記者提問。 (美聯社)

共和黨 在黨內走向、領導階層以及前總統川普 在黨內扮演的角色，正徘徊在十字路口，而眾院 共和黨團會議主席麗茲·錢尼(Liz Cheney)的命運，可能是決定性的；一方面，川普在共和黨支持者間仍有巨大影響力，但也有共和黨人擔憂，成為「川普黨」最終將讓共和黨走向「鐵達尼號」的命運。

錢尼在眾院共和黨團內為第三號人物，不過眾院共和黨團將在12日投票，其職務正面臨由艾莉絲·史提法尼克（前譯「艾麗斯‧史特凡尼克」）取代的危機；後者已獲黨團第一號人物、黨團領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，及第二號人物、黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)的支持。

➤➤➤麥卡錫支持史提法尼克 取代錢尼第三號地位

錢尼與史提法尼克的立場在「反川」、「挺川」間壁壘分明，故就算有與麥卡錫密切的消息人士向國會山報(The Hill)說，黨團不滿的是錢尼開砲「分散注意力」，但若錢尼真的遭黨團換掉，形同對外表明共和黨絕對挺川的立場，甚至會讓黨內反川派感到寒蟬效應。

但是川普在「後川普時代」的勝利，未必是共和黨的勝利；麗茲·錢尼是前副總統錢尼(Dick Cheney)的女兒，其擁戴共和黨及保守主義價值觀的立場極為鮮明，也是眾院黨團內最高職位的女性，而都市以外受過教育的中產婦女，可能又是明年國會改選的影響關鍵之一。

共和黨籍反川派眾議員金辛格(Adam Kinzinger)說，共和黨若一直不願正視1月6日的國會暴動，就會如同正在緩緩下沉的「鐵達尼號」，而甲板上的樂隊還在演奏，彷彿一切都很安好，「這對共和黨的未來不利，也對國家的未來不利」。

共和黨「川普化」的趨勢還遭到其他黨內人士批評；猶他州長考克斯(Spencer Cox)說，共和黨要容許不同意見，才能維繫「大帳篷」形象；馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)表示，宣誓效忠「親愛領導」還是驅逐出黨的氛圍，讓他「感到困擾」。