白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

白宮防疫協調官齊安茲。(美聯社)

白宮 防疫協調官齊安茲今天表示，美國 的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情正在轉危為安，美國衛生官員現在把焦點放在讓更多民眾接種疫苗 。

齊安茲（Jeff Zients）在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）受訪時表示：「我會說我們正在轉危為安。」

齊安茲還說，現在白宮的任務是繼續建立民眾對疫苗的信心，以及讓更多美國人施打，以減緩COVID-19病毒和各種變異株的擴散速度。

路透社報導，美國衛生官員正卯足全力克服民眾對施打疫苗抱持的猶豫態度，同時讓接種疫苗盡可能便利，盼能達成總統拜登（Joe Biden）訂下的目標，在7月4日美國獨立紀念日之前讓70%的美國人至少注射一劑。

白宮疫情最高顧問佛奇（Anthony Fauci）今天則指出，若達成甚至超越拜登的目標，美國將不太可能再出現染疫人數大增的情況。

身為美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長的佛奇，在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示：「接種疫苗的人口比例越大，到了下個秋冬季節，（確診數）激增的情況就越不可能出現。」

佛奇還說：「這正是疫苗如此重要的原因。這正是我們現在所擁有、而去年秋天或冬天還沒有的關鍵變化因素。」