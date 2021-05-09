疫苗專利讓渡美吹皺春水 原委一次看懂

美國拜登政府5日一改原本反對立場，表態支持一項在世界貿易組織（WTO）裡關於讓渡COVID-19疫苗專利的提案。圖為中國國藥集團生產的新冠疫苗。（歐新社）

美國 拜登政府5日一改原本反對立場，表態支持一項在世界貿易組織（WTO ）裡關於讓渡COVID-19疫苗 專利的提案，在國內外引發兩極反應。

支持專利讓渡者認為，此舉有助加快疫苗生產，讓窮國也能跟上全球接種腳步；製藥業與反對專利讓渡者則稱此舉只會妨害加快研發的誘因，不會有任何實際效益。以下綜合外媒分析疫苗專利讓渡的原委、影響與可能發展。

WTO的專利規定為何？

WTO的「貿易相關智慧財產權協定」（TRIPS）1995 年生效，為會員立下最起碼的智財保護門檻。各國需為每個技術領域的發明提供專利，授予技術擁有者專屬權來製造、使用和銷售產品，並保障版權、商標與商業機密。

美聯社指出，在美國，藥品在自申請日算起有20年專利權。藥廠通常得花10年時間才能讓藥品核准上市，因此新藥在上市後往往剩下約10年的專利保護。不過藥廠會設法改進產品或擴大用途，透過拿下更多專利讓壟斷時效更長

誰發起這次疫苗專利讓渡？

印度快報（The Indian Express）指出，印度與南非2020年10月要求WTO將TRIPS一些有礙即時取得對抗COVID-19疫情藥品的特定條件讓渡，包括放棄協定裡有關版權與相關的權利、產業設計、專利與商業機密的落實、申請與執行。

讓渡後可以如何？

通過專利讓渡後，各國若自行生產特定廠牌疫苗就不用擔心被制裁或因貿易侵權被告上WTO。若製藥商在某國有設施或製造夥伴，在地國的當局可以施壓他們交出原本不給監管機關的商業機密，各國政府也可請他國協助取得疫苗資訊。

但像美、德這類國內有許多COVID-19疫苗研發商的國家，會否願意強制境內企業交出「秘方」，是一大問題；美國對此完全沒講，德國更已表態反對讓渡專利。

專利讓渡後 不代表人人能做疫苗

即便各國政府拿到能複製疫苗的方法，仍不代表一帆風順。首先製藥所需工廠要另建或改良，目前製作疫苗的原料已現短缺，能否做得跟原廠一樣安全也是一大難題。

特別是像輝瑞&BNT、莫德納這類mRNA技術疫苗，原廠不願技術轉移，光搞懂怎麼做恐就至少得花一年。即便WTO通過專利讓渡，若已開發國家玩弄文字諸如「願盡最大努力讓渡」云云，藥商仍能鑽漏洞不配合。

需164個成員國一致同意才能通過

即便美國等許多國家表態支持，專利讓渡提案在WTO裡需全體164個成員一致同意才能通過，不能有任何一國反對，可謂「不可能任務」，過去也從無這類讓渡通過的前例。

最接近的一次是20年前，WTO各國通過一項暫時讓渡，讓窮國在健康危機時能低價引進治療愛滋病毒、肺結核、麻疹的藥物。後來這項讓渡成為永久性。

資產管理公司E Squared專精衛生照護領域的經理馮特雷德（Les Funtleyder）認為，疫苗專利讓渡是其次，製藥業這次最憂心的是此例一開、後患無窮。

出於地緣政治算計 美國改挺專利讓渡

基於保障創新與獲利，美國與歐盟此前一直是WTO裡兩大專利讓渡的反對者。在美國轉向後，德國表態強烈反對，歐盟態度保留，而像英國、日本、瑞士等國也都表達不情願讓渡專利的態度。

既然專利讓渡要在WTO通過難如登天，且已犯全球製藥業眾怒，為何美國要改變態度轉挺讓渡？CNBC引述歐巴馬時期在美國國防部擔任政策分析師的麥尼爾（Dewardic McNeal）直言，這是讓拜登政府改善美國地緣政治地位的一扇巧門。

麥尼爾說：「疫苗外交已成美中之間乃至與俄羅斯地緣政治角力的一大重點，無庸置疑。（支持專利讓渡）這可有力抵銷中國全球疫苗外交的努力。美國若不這樣做，許多盟邦與夥伴會覺得，若在需要援手時得不到美國相挺，那又何苦要在美中對抗時站在美國這邊，尤其是印度。」