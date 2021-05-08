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CDC：新冠病毒經空氣分子傳染 距離6呎仍危險

編譯林梅婕／綜合8日電
CDC再更新指南，稱新冠疫病毒會透過空氣分子傳染，至少保持六呎距離是必要的。(美聯社)
CDC再更新指南，稱新冠疫病毒會透過空氣分子傳染，至少保持六呎距離是必要的。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)更新抗疫指導原則，稱新冠病毒的傳播途徑主要透過吸入帶有病原體的氣體分子、與空氣中散布的有毒飛沫接觸、或將病毒汙染過的雙手觸摸眼口鼻等。

與先前病毒主要以「近距離接觸、而非空氣傳播」說法最大的不同，CDC 7日公布的新資訊用粗體字指出，即使人與人之間維持六呎以上的社交安全距離，仍有機會將帶有新冠病毒的氣體分子直接吸入體內造成感染；這些更新說明都已公布在CDC官方網站上。

自疫情爆發以來，CDC和世衛組織(WHO)分析的研究結果都指向新冠病毒是透過微小的飛沫分子傳播；一些科學家過去曾批評「近距離接觸」的定義含糊不清，他們公開對CDC將這些字眼去除的作法表示贊同。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)華裔教授陳蓮式(Linsey Chen Marr)說：「CDC目前已掌握最新的科學證據，他們移除一些老舊、有問題的詞彙，並真正分析病毒的傳染途徑。」

專家提出，這項更新將促使美國職業安全與健康管理局(U.S. Occupational Safety and Health Administration)針對職場工作環境的規定做出調整；喬治華盛頓大學公共衛生研究所(George Washington University Public Health)流行病專家麥可斯(David Michaels)說：「過去人們對於空氣傳播的風險控管，不如飛沫來得謹慎。」

不過麥可斯與其他研究人員也因此感到堪憂，畢竟CDC仍未提出有關如何加強預防空氣傳染的建議；麥可斯說，這項更新資訊對室內和其他工作環境都相當重要，因為帶有病毒的空氣分子「在通風不良的環境中只會持續累積」。

「良好的通風環境才是關鍵」麥可斯強調，將來醫護人員、公車司機和其他職業的員工都可能會需要在工作過程中使用呼吸器。

CDC再更新指南，稱新冠疫病毒會透過空氣分子傳染，至少保持六呎距離是必要的。(美...
CDC再更新指南，稱新冠疫病毒會透過空氣分子傳染，至少保持六呎距離是必要的。(美聯社)

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