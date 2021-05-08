長征五號火箭殘骸落點曝光 中國公布再入大氣層軌道

中國長征五號B運載火箭4月29日發射升空。（路透）

據「中國 載人航天」微信 公眾號9日消息，「中國載人航天工程辦公室」發布，2021年5月9日7時24分，長征五號 B遙二運載火箭末級殘骸軌道為：

「近地點高度約130km，遠地點高度約160km，傾角41.5°。預計再入時間為5月9日10時12分±15分鐘，再入區域中心點位於東經28.38°，北緯34.43°。」該位置位於希臘地中海域。

➤➤➤長征五號火箭殘骸已入大氣層 落區在馬爾地夫外海

就長征五號B運載火箭重返大氣層，中國外交部發言人汪文斌7日表示，火箭末級再入大氣層燒蝕銷毀，這是國際的通行做法。4月29日，長征五號B遙二運載火箭成功將太空站天和核心艙送入了預定軌道。中方高度關注火箭末級再入大氣層的情況。

據澎湃新聞報導，據了解，該型火箭採用特殊的技術設計，絕大部分器件將在再入過程中燒蝕銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。

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來源：BL Network

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