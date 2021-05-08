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時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

記者張晨／紐約報導
曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(記者張晨／攝影)
曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(記者張晨／攝影)

曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(Getty Imag...
曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(Getty Images)

曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，一夥人因口角拔槍相向，導致三名無辜路人中彈受傷，包括一名四歲幼童和一名外州遊客；市警當晚在案發地召開記者會表示，街頭暴力的受害者不是婦幼就是對紐約充滿願景的遊客，而迎接他們的卻是這樣的結局，截止記者發稿，警方尚未逮捕任何人。

曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(記者張晨／攝影)
曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(記者張晨／攝影)

警方表示，案發當日下午5時5分左右，在位於西44街交七大道處想起槍聲，目擊民眾四散奔逃；經調查發現由二至四人組成的一個團體發生了爭執，隨後其中一人掏槍射擊，至過路者中彈，傷者與此案並不相關。

曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(記者張晨／攝影)
曼哈頓時報廣場8日下午發生一起槍擊案件，已知三名路人受傷。(記者張晨／攝影)

記者會上，市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，中槍者包括一名家住布碌崙(布魯克林)的四歲西語裔女孩，她當時正和母親購買玩具，槍擊案導致其腿部中彈，目前在表維醫院接受手術，另一人則為來自羅德島州(Rhode Island)的23歲女遊客，最後一人為一名家住新澤西州的43歲女性，三人均無生命危險。

市警當晚封鎖了百老匯大街交42街至44街的全部路段，希爾透露，案件仍處於早期調查階段，目前已有一嫌犯在列，但尚未逮捕任何人。

「什麼時候能結束這一切誰也不知道。」他在回答記者提問時表示，往往街頭的暴力的受害者都為這些婦幼無辜，那名羅德島州的女遊客因為自由女神像的關閉才臨時決定來到時報廣場，不料卻遭遇槍擊，市警只能盡力保護民眾安全。

警方現呼籲有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警察 曼哈頓 時報廣場

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