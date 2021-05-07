葛理漢砲火對準錢尼 「沒有川普 共和黨無法更強」

共和黨籍聯邦參議員葛理漢(後)表示，共和黨若沒有前總統川普(前)，就無法成長、更強大；被認為是企圖讓共和黨贏得期中選舉後，自己成為眾院議長。(路透)

南卡羅來納州共和黨 籍聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)表示，共和黨若沒有前總統川普 ，就無法成長、更形強大，與黨內同仁、眾院黨團主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的見解背道而馳；而共和黨眾院領袖麥卡錫則指出，錢尼下周若遭解職，原因在無法拋開個人成見、善盡職責，與公開批評前總統川普去年選舉撒謊關係不大。

美聯社7日報導，麥卡錫決定踢開錢尼，代表他決心把林肯的共和黨，斷然轉型為川普的政黨。

葛理漢接受福斯新聞網(Fox News)訪問表示，自己一向喜歡錢尼，但他對錢尼批評川普、認為沒了川普共和黨更強大，實在無法苟同。川普最忠心盟友之一的葛理漢日前曾說，能有力量把共和黨隨心所欲搓圓搓扁，甚至整個毀掉的人，只有川普。

共和黨籍聯邦參議員葛理漢說，川普可以讓共和黨更強、更大、更多元，也可以毀掉整個黨；民主黨聯邦眾議員史沃威爾在推特轉貼葛理漢視頻時，更摘引歌手麥克波頓的歌詞「沒了你，叫我怎麼活下去？」(截自推特)

葛理漢說，川普可以讓共和黨更強、更大、更多元，也可以毀掉整個黨；此言一出，很快就遭到批評，社群媒體直到7日還把葛理漢的發言傳來傳去；民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)在推特轉貼葛理漢視頻時，更摘引歌手麥克波頓(Michael Bolton)的歌詞「沒了你，叫我怎麼活下去？」

但葛理漢對自己的立場堅定不移，認為共和黨要靠川普來吸引人才，才有希望在2022年期中選奪回參、眾兩院多數；候選人深受「川式共和黨」吸引；而反對「經濟民粹主義」、反對前總統「美國優先政綱」的保守派人士，就是沒瞧清眼下及未來。

共和黨籍聯邦參議員葛理漢表示，共和黨若沒有前總統川普，就無法成長、更強大；被認為是企圖讓共和黨贏得期中選舉後，自己成為眾院議長。(美聯社)

另一方面，麥卡錫本周指出，錢尼已失喪失同黨眾議員的信任；美聯社則認為，麥卡錫想踢走錢尼，是要拔擢忠於川普的人，同時大肆鼓吹川普不實宣稱，說去年選舉被偷走；麥卡錫想修補自己與川普搖搖欲墜的關係，重申自己是川普在眾院的人。

對麥卡錫而言，目前是轉型時刻，認為巴結好川普可令自己政治生涯重振聲勢，若共和黨明年選舉能掌控國會兩院，自己便一路平安成為眾院議長，在登頂白宮之路排第二順位。