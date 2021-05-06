拜登擬棄疫苗專利 共和黨狂轟「讓中國得利」

拜登總統5日宣布支持放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗產量，但反對聲浪不小，部分共和黨國會議員指控，此舉讓中國從中得利。(路透)

拜登 總統5日宣布支持放棄新冠疫苗 專利，以加速疫苗產量，除了生產疫苗的藥廠外，也遭到德國總理梅克爾反對，部分共和黨國會議員指控，此舉讓中國從中得利，證明拜登的決策圈是中國共產黨，不是美國 民眾。

共和黨：證明拜登決策圈是中共

福斯新聞報導，眾院共和黨議員將推動立法阻擋此事；眾議員唐納斯(Byron Donalds)說，法案名稱為「防止外國試圖侵蝕醫療保健創新法」(Preventing Foreign Attempts to Erode Healthcare Innovation Act)，就是為避免拜登政府，愚蠢地把美國智慧財產交給像中國這樣的國家。

眾議院共和黨研究委員會主席班克斯(Jim Banks)支持這項立法並說，拜登再一次證明，在他決策圈的是中國共產黨，不是美國民眾；放棄美國研發者和勞工所擁有的疫苗專利，拜登這是在確保疫情發源地中國收割美國創造力所帶來的利益。

班克斯說，唐納斯這項提案代表著美國勞工、家庭和研發人員的勝利。

傳商務部長為首 拜登政府有雜音

不只共和黨出現反對聲浪，白宮也忙著闢謠；部分美國媒體報導這項決策在拜登政府內部有雜音，反對者以商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)為首；白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)6日說，「在這項決定上沒有意見分歧。」

尚皮耶表示，這是拜登去年競選總統的政見，並將其視為重要人道議題，美國要主導此事，幫忙拯救性命。

德國總理梅克爾(Angela Merkel)反對美國提議，稱這將嚴重影響全球疫苗生產。

梅克爾說，疫苗供應的限制因素並非專利，而是產能和高品質標準；保護智慧財產是創新的源頭，未來仍必須如此。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，歐盟已經準備好要討論能有效務實解決當前危機的提案。

范德賴恩說，「疫苗生產國應優先考慮移除出口障礙，並解決供應鏈中斷的問題。」歐盟是世界上唯一大規模出口疫苗的民主地區，美國作為疫苗大國，卻是將多數疫苗都保留給國內使用。

瑞士指留下問題 法國、俄羅斯支持

提供疫苗原料的瑞士政府表示，美國這項決定很重大，但留下很多未解的問題；瑞士認為放棄疫苗專利，不保證就能產生更多公平、可負擔和便宜的疫苗和新冠藥物取得管道，瑞士將審慎評估此事對國內的影響。

法國總統馬克宏和俄羅斯總統普亭則支持此事。

國務卿布林肯(Antony Blinken)6日接受媒體MSNBC專訪，呼籲加速全球施打疫苗的進度，「若全世界不動起來，到2024年也打不完。」

布林肯說，放棄專利是增產和獲取疫苗的可能做法之一，美國的決定是為世界貿易組織(WTO)鋪路，他說WTO可能要花數月以敲定一項具體計畫。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方願為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出自己的貢獻。