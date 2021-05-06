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華爾街失望了 川普禁投資中國令 拜登可能延用

編譯季晶晶／綜合報導
知情人士透露，拜登政府可能保留川普時期限制美國投資部分中國公司的禁令。此事令華爾街大失所望。(美聯社)
知情人士透露，拜登政府可能保留川普時期限制美國投資部分中國公司的禁令。此事令華爾街大失所望。(美聯社)

六位知情人士透露，美國總統拜登領導的政府可能保留川普時期禁令，限制美國對部分中國公司的投資，維持對中國施壓。此事令希望拜登放鬆限制的華爾街大失所望。

消息人士聲稱，拜登官員仍在就川普對涉解放軍中國企業的投資禁令進行初步討論，其中包括中國最大的三家電信公司。目前還沒有做出決定。

川普政府是在去年11月宣布投資黑名單，引發新衝突，中國揚言要對遵循美國禁令的全球公司採取法律行動。

在貿易、人權、南海等問題上的爭端加劇之際，拜登政府對中國仍採強硬立場。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）6日出席眾院一個委員會的聽證會時說，拜登政府在執行對華貿易規則方面將保持必要的強硬。她補充，美國必須與盟國合作，執行嘉惠美國國勞工的規則，包括實體清單和反補貼關稅。

中國幾家大型公司ADR周四跌至盤中低點。 阿里巴巴下跌1.7%，百度跌2.8%。 騰訊挫低1.2%。

國會有許多議員支持對中強硬。佛羅里達州共和黨參議員Marco Rubio發電郵聲明說：「不該讓美元流向與中國軍方有密切聯繫的實體，這是常識，中國軍方正在製造和發展旨在殺死美國軍人的武器及能力。拜登政府應拒絕投資階層為了削弱川普時期的制裁而做出的任何努力，應與國會合作，將這些處罰落實為法律。」

黑名單是中國、也是華爾街的痛點。金融業據悉已敦促拜登政府完全撤銷中國投資禁令，銀行業希望財政部外國資產控制辦公室（OFAC）至少能就禁令的法遵問題給予明確指引。

前財政部制裁事務官員，目前任Morrison & Forrester法律事務所合夥人的John Smith表示，「全球和中國涉軍企業打交道的金融機構陷入困境，大型全球機構因為害怕違反美國制裁令，停止了一切尋常交易」。

拜登政府沒有在4月15日最後期限前向國會提交新的中國涉軍企業名單。該名單由能接觸機密資訊且能決定哪些企業嘉惠中國軍方的五角大廈官員提供。

中國 拜登 美國

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