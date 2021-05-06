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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

美國、台灣、巴拉圭三國展開再生能源應用合作

記者張文馨／華盛頓報導
今年3月，巴拉圭出現「棄台挺中」換取疫苗的聲浪。圖為巴拉圭總統阿布鐸（前左）2018年與蔡英文總統（前右）一起出席國慶晚會。圖／本報系資料照片
今年3月，巴拉圭出現「棄台挺中」換取疫苗的聲浪。圖為巴拉圭總統阿布鐸（前左）2018年與蔡英文總統（前右）一起出席國慶晚會。圖／本報系資料照片

台灣與巴拉圭共和國邦交今年初因中國疫苗外交一度拉警報，國務院6日發布新聞稿，指美國、巴拉圭和台灣在可再生能源應用展開合作。這是美台巴在疫苗採購合作後，又一領域的合作機會。

國務院發言人6日透過新聞稿表示，美台在巴拉圭共同主辦線上夥伴機會考察活動，邀請美台企業領袖會見巴拉圭工業與商務部促進出口主任拉特薩（Estefania Laterza）大使。

這場活動包括巴拉圭工業與商務部長卡斯提尤尼（Luis Castiglioni）、美國國務院西半球事務局代理助卿鄭茱莉（Julie Chung，音譯）、台灣外交部拉美司司長俞大㵢、美國駐巴拉圭大使館代辦薩拉薩爾（Joseph Salazar）、台灣駐巴拉圭大使韓志正，與美國國務院全球夥伴辦公室執行主任迪巴斯（Thomas Debass）。

國務院發言人表示，美國、台灣和巴拉圭正在當地共同找尋，在私部門強化再生能源與電動汽車領域的機會，在這場會議中，討論到巴拉圭水力發電過剩，與在綠色氫能（green hydrogen）、太陽能、智能配電與貯存系統，和電動汽車組件方面的潛在合作；三方將在會中確認的關鍵領域合作機會基礎上進一步往來。

巴拉圭為台灣在南美洲唯一邦交國，月前傳出為爭取中國疫苗，可能選擇外交轉向，與中國建交；經台美協助巴拉圭購買疫苗，化解斷交危機。

美台與台灣邦交國共同發掘商機似乎成為新模式，美國國務院3月發布和台灣及台灣在非洲的唯一友邦史瓦帝尼共同舉辦線上考察，會談高科技合作，包括在史國成立能服務整個非洲南部的區域電子商務中心。

台灣 國務院 美國

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