短評╱G7公報提台灣是大突破？冷靜點要看全文

七大工業國外長5日在倫敦開會。美聯社

G7 外長公報提到台灣 令不少人振奮，台灣成為G7討論話題，甚至形諸公報文字，有的人因此興奮不已，但有識者讀完公報，並對比美國拜登政府近日對台灣的言行，恐怕就會保守看待。

這篇公報的重點，還是如何團結各國，因應新冠疫情與氣候變遷等最急迫的挑戰。

中國 是序言之後「外交與安全政策」部分的議題，共識也最多；台灣分列在「中國」與「南海和東海」兩項子議題下。

這部分一開頭就是「鼓勵」中方參與基於法治的全球體系，「呼籲」中方一起採取行動，解決包括氣候變遷在內的全球挑戰等；並且「期待」有機會與中方合作促進區域與全球的和平、安全與繁榮。

當然，公報也「嚴重關切」發生在新疆與西藏的人權迫害，並「呼籲」中國尊重香港高度自治與自由，並表明G7「支持」台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA），也鼓勵和平解決兩岸問題。

整體而言，公報對中國的爭議作為，並未如預期嚴厲批評或責備，反而對中參與及合作表達期待。

至於台灣，一名國務院資深官員4日曾對隨行記者預告，公報將「『強烈支持』台灣有意義參與如WHO及WHA等國際組織。」但最後卻未見「強烈支持」字眼。

質言之，G7公報雖納入台灣，卻是依附在中國與東海和南海的主題脈絡下；儘管美國施壓，但拜登政府延續川普政府強力支持台灣的語調，在這分公報中顯得「減碼」帶過。

無論是美日聯合聲明或是G7公報，文字納入台灣，確實增加了台灣在國際社會與多邊組織的能見度，但也只能到某個程度。

誠如美國印太事務總監坎伯日前拒絕對台灣「戰略清晰」般，要求繼續「維持現狀」。G7公報也只能支持台灣「有意義參與國際組織」，而非「加入」。「現狀」再怎麼用花邊刻意修飾雕琢，還是有道再怎麼浮誇也不容跨越的紅線。

那是國際看台灣的「現狀」，也是台灣人看待G7公報時，心裡必須有數的「現實」。