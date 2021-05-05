打疫苗、戴口罩 7月確診可望驟降

聯邦疾病防治中心(CDC )5日公布報告，預測在7月底前新冠確診病例將大幅減少，但確診病例驟降與否，將取決於國民是否維持疫苗 高接種率、繼續戴口罩並保持社交距離；隨著愈來愈多人接種疫苗，各地確診及死亡率持續下降，早前疫情 慘重的西岸、中西部及東岸地區都出現住院及確診率降至新低情況。

報告也指出，7月可望走出疫情最困難時期的估計並非絕對，若未來幾個月民眾行為有所改變，結果也將因此改變。

拜登總統曾表示，到了7月4日獨立紀念日時，民眾將可回歸某種程度的正常生活；這分報告寫道，估計在7月前，確診病例可望驟降，若保持疫苗高施打率，確診案例下降速度會更快。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「估算公式顯示，若更多民眾盡快接種疫苗，確診案例就能更快降低。」

「估算結果讓我們知道，可以循著一條路徑走出疫情。」瓦倫斯基說，「先前模型公式算出來的結果都是壞消息，現在提供了希望的理由，看到今夏可能的模樣。」

CDC疫情估測報告撰寫人之一、CDC新冠疫情因應模式小組共同召集人喬韓森(Michael Johansson)說：「到了7月初，若能達到較高的疫苗覆蓋率，就能遏止病毒傳播。」

但他強調，民眾行為也是變因之一，未來幾個月在必要情況下，民眾都應戴口罩、保持社交距離，「所有因素綜合，才能確保7月出現最佳狀況。」

CDC報告指出，由於染疫風險最高的65歲以上族群已完成疫苗施打，7月染疫死亡病例有機會大幅減少。

洛杉磯郡一度是疫情熱點，目前每天確診人數少於300人，病歿少於20人；紐約也曾是疫情熱區，所幸過去兩個月來疫情趨緩，每天確診約1200人；北達科他州曾為全美確診率第二高的州，目前每日新增約150例。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至5日，美國至少3255萬5496人確診、已知57萬9249人死亡。

許多公衛專家表示，疫情數據下降與新冠疫苗接種普及有關。

CDC數據顯示，截至5日，全美人口已有32.3%、1億734萬6533人完成接種疫苗，44.7%、1億4856萬2891人至少接種一劑疫苗。