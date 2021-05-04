「不打就給別州」日均接種下滑 白宮擬按需分配疫苗

白宮4日向各州表示，如果他們不按分配量訂購所有疫苗，其中剩餘部分將轉讓給其他州。(美聯社)

全美新冠疫苗 日均接種下滑之際，白宮 4日向各州表示，如果他們不按分配量訂購所有疫苗，其中剩餘部分將轉讓給其他州，以緩解當地疫苗供不應求的問題；這是拜登政府首次從「按人口數量分配疫苗」轉向「按需分配」。

為確保公平，白宮一直是按照各州人口總數分配疫苗，但近期有許多州都未按照所得數量足額訂購疫苗。

華盛頓郵報 報導，根據白宮的最新規畫，各州每周可得的疫苗數量仍由其總人口決定，但與其讓那些未足額訂購的疫苗留到下周或再下一周，不如開放給其他需求遠大於供應的州訂購，這些州最多可額外訂購多於其周分配額一半的疫苗數量。

不過白宮也不想因此政策轉變而造成「懲罰」某些州的印象，那些未能滿額訂購疫苗的州，不會從此就永久失去滿額訂購的機會，下次再定時，又可足額訂購。

近期美國新冠疫苗的日均接種率下滑，4月13日達到日均338萬人接種的新高，但根據華盛頓郵報的分析，自此之後日均施打數減少33%，上周日均施打數也下跌17%；目前衛生當局也在將疫苗施打重點轉向仍對疫苗存疑，以及偏遠地區群體。

白宮疫情小組協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，這一轉變顯示政府快速響應，把疫苗分配給想打疫苗的人，並指那些願意開車長途跋涉到外地打疫苗的人將因此受益。