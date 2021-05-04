蓋茲多富有？看這11個驚天數字就瞭了

微軟創辦人比爾‧蓋茲富可敵國。路透

微軟 公司創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達‧蓋茲（Melinda Gates）宣布結束27年婚姻關係，消息震驚全球，離婚後兩人財產怎麼分，也成為各界矚目焦點。但在分產之前，先得算一下蓋茲有多富有。

Business Insider網站報導，彭博億萬富豪指數估計，蓋茲目前身價淨值達1,460億美元，排名全球第四大富豪。無論離婚後財產怎麼分割，蓋茲與梅琳達仍將是躋身全球巨富之林。以下是Business Insider根據可得資料估算出的11個數字，凸顯出蓋茲有多富有：

1. 蓋茲光是去年財富就增加410億美元。

去年5月4日時，蓋茲淨值估計約1,050億美元。與2016年相比，蓋茲五年內財產更增加近700億美元。

2. 蓋茲每秒鐘大約賺進4,630美元。

這是Business Insider根據過去一年來蓋茲財富增加速度估算得到的數字。這意味地步若有張百元美鈔，也不值得這位富豪彎腰花一妙鐘的時間去撿起。

3. 假如蓋茲每天花100萬美元，財產要耗時超過400年才花得完。即便蓋茲擁有一架私人飛機、目前市值約1.25億美元的豪宅，這位大富翁花錢仍以相對節儉著稱。

4. 蓋茲財富約比英國壬室多66%。

根據富比世 雜誌（Forbes），英國壬室家族2017年財產估計價值880億美元。

5.蓋茲與艾倫（Paul Allen）共同創辦微軟公司，藉此致富。2019年蓋茲在微軟的持股比重僅1.3%，至今卻仍擁有1,460億美元身價。蓋茲在2020年3月卸下微軟董事職務後，目前持股百分比還有多少，不得而知。

6.即使蓋茲多年來已至少捐款410億美元投入慈善事業，他現在仍是全球第四大富豪。

蓋茲與梅琳達2000年成立以蓋茲夫婦命名的基金會，如今該基金會規模已是全球慈善基金會之冠，致力於改善全球衛生與貧窮問題。根據富比世報導，蓋茲夫婦已捐贈價值358億美元的微軟股票給他們名下的基金會。兩人離婚後仍將共同合作經營基金會。

2010年，蓋茲夫婦與好友巴菲特（目前全球第七大富豪）發起「樂施誓約」（The Giving Pledge）勸募活動，該慈善組織鼓勵全球有錢人生前捐出大部分財富投入贊助慈善事業。

蓋茲也已投資5,000萬美元研究阿茲海默症，另捐3,000萬美元給一個以儘早檢測出阿茲海默症為成立宗旨的基金會。

7. 平均而言，一般美國 人每花1美元，相當於蓋茲花120萬美元。

根據聯準會（Fed）的資料，美國平均家庭淨值取中位數為12萬1,700美元。若以蓋茲目前身價淨值1,460億美元除以121,700，就得到大約120萬美元的數目。

8. 蓋茲富可敵國，他目前的淨值比盧森堡、愛沙尼亞、玻利維亞的國內生產毛額（GDP）統統加起來還要高。

世界銀行（World Bank）的資料顯示，盧森堡GDP約710億美元，愛沙尼亞約314億美元，玻利維亞約408億美元。

9. 蓋茲比「亞洲首富」和「中國首富」的財富總和還要富有。

根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富印度企業家安巴尼（Mukesh Ambani）目前身價值747億美元，「中國首富」瓶裝水和疫苗富豪鍾睒睒（Zhong Shanshan）身價約663億美元。

10. 蓋茲假如對地球上每人發給15美元，仍然還剩280億美元。

統計至2021年5月止，全球人口超過78億人，總數為7,874,758,042人。

11. 根據美國社會安全局（SSA）的資料，美國擁有大學學歷的男性平均一生收入約220萬美元——這個數目蓋茲花大概28分鐘就賺到了。

SSA的資料也顯示，美國大學畢業的女性平均一生賺進130萬美元。根據過去一年來蓋茲財富增加410億美元來計算，蓋茲每分鐘進帳約7.8萬美元。