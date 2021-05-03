我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女紐約皇后區購物 遭罵「說太多 這不是中國」

FDA下周將授權輝瑞疫苗供12歲至15歲青少年使用

蓋茲財富有多少？資產遍及股票、豪車、飛機、藝術品

編譯洪毅／綜合3日電
蓋茲夫婦3日宣布離婚，他們位於西雅圖的豪宅成為分產的項目之一。(Getty Images)
蓋茲夫婦3日宣布離婚，他們位於西雅圖的豪宅成為分產的項目之一。(Getty Images)

比爾和梅琳達·蓋茲(Bill & Melinda Gates)3日宣布離婚；彭博富豪榜顯示，目前比爾‧蓋茲家庭的財富高達1240億元，排名第四，其財富組成也極為複雜，包括數間公司的股票，遍布全國18州逾24萬英畝的農地，以及無數的豪車、私人飛機、藝術品等。

比爾‧蓋茲家庭的財富多數透過比爾及梅琳達·蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)及控股公司喀斯喀特投資公司(Cascade Investment)擁有；該基金會已對外捐助超過500億元。

雖然比爾‧蓋茲已建立微軟(Microsoft)聞名，但微軟持股已非主要資產；透過基金會及控股公司，比爾‧蓋茲擁有的主要股票，包括「股神」巴菲特(Warren Buffett)的控股公司「波克夏海瑟威」(Berkshire Hathaway)、加拿大國家鐵路(Canadian National Railway)、開拓重工(Caterpillar)、沃爾瑪(Walmart)等。

此外，比爾‧蓋茲的擁有的股票還遍布地產、能源、旅宿等板塊。

比爾‧蓋茲在全國五個州有私人住宅，最重要的宅邸位於華盛頓州，占地6萬6000平方呎，有七間臥房、18間浴室、小型影院、1000平方呎的餐廳、2300平方呎的接待大廳、2100平方呎的圖書館、容納30輛車的停車場等，現值估計約1.25億元。

比爾‧蓋茲在加州的宅邸則擁有賽馬場、果園，以及足夠容納50匹馬的馬廄等；此外，比爾‧蓋茲還擁有數間牧場，也是全國最大的私人農地擁有者，在全國18個州共24萬2000英畝，目前外界依然不清楚，為何比爾‧蓋茲會悄悄的收購這麼多農地。

比爾‧蓋茲還擁有五架私人飛機、一架直升機；而收藏的最知名藝術品，則是達文西(Leonardo da Vinci)的稀世筆記手稿，1994年以3000萬元買下。

股票 微軟 波克夏

上一則

比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手

延伸閱讀

比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手

比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手
世界晚報／月薪比平時高500找不到員工 餐館掀搶人大戰

世界晚報／月薪比平時高500找不到員工 餐館掀搶人大戰
檢方：聯邦眾議員蓋茨插足藥用大麻牟利、安插公職

檢方：聯邦眾議員蓋茨插足藥用大麻牟利、安插公職
蓋茲：明年底全球有望恢復正常 富國也將加速分享疫苗

蓋茲：明年底全球有望恢復正常 富國也將加速分享疫苗

熱門新聞

部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

2021-05-02 21:08
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47

1張圖看疫情：全美3242萬人確診 完成接種者1.04億

2021-05-03 03:00
愈來愈多家長拒絕讓出現疑似新冠症狀的子女接受新冠病毒檢測。圖為婦澤西州學童戴口罩上學。 (美聯社)

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

2021-04-30 09:12
明州泰裔女童薇可‧戴伊，不幸罕見歿於新冠病毒。(取自keloland網視頻)

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

2021-05-02 16:25
美國總統拜登發表首場國會演說，在談到俄羅斯和中國時做出聲明。（歐新社）

影／拜登首場國會演說：全面捍衛美國利益

2021-04-28 23:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降
加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮