蓋茲財富有多少？資產遍及股票、豪車、飛機、藝術品

蓋茲夫婦3日宣布離婚，他們位於西雅圖的豪宅成為分產的項目之一。(Getty Images)

比爾和梅琳達·蓋茲(Bill & Melinda Gates)3日宣布離婚；彭博富豪榜顯示，目前比爾‧蓋茲家庭的財富高達1240億元，排名第四，其財富組成也極為複雜，包括數間公司的股票 ，遍布全國18州逾24萬英畝的農地，以及無數的豪車、私人飛機、藝術品等。

比爾‧蓋茲家庭的財富多數透過比爾及梅琳達·蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)及控股公司喀斯喀特投資公司(Cascade Investment)擁有；該基金會已對外捐助超過500億元。

雖然比爾‧蓋茲已建立微軟 (Microsoft)聞名，但微軟持股已非主要資產；透過基金會及控股公司，比爾‧蓋茲擁有的主要股票，包括「股神」巴菲特(Warren Buffett)的控股公司「波克夏 海瑟威」(Berkshire Hathaway)、加拿大國家鐵路(Canadian National Railway)、開拓重工(Caterpillar)、沃爾瑪(Walmart)等。

此外，比爾‧蓋茲的擁有的股票還遍布地產、能源、旅宿等板塊。

比爾‧蓋茲在全國五個州有私人住宅，最重要的宅邸位於華盛頓州，占地6萬6000平方呎，有七間臥房、18間浴室、小型影院、1000平方呎的餐廳、2300平方呎的接待大廳、2100平方呎的圖書館、容納30輛車的停車場等，現值估計約1.25億元。

比爾‧蓋茲在加州的宅邸則擁有賽馬場、果園，以及足夠容納50匹馬的馬廄等；此外，比爾‧蓋茲還擁有數間牧場，也是全國最大的私人農地擁有者，在全國18個州共24萬2000英畝，目前外界依然不清楚，為何比爾‧蓋茲會悄悄的收購這麼多農地。

比爾‧蓋茲還擁有五架私人飛機、一架直升機；而收藏的最知名藝術品，則是達文西(Leonardo da Vinci)的稀世筆記手稿，1994年以3000萬元買下。