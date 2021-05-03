我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

群體免疫目標 美國恐難如願

菲外長爆粗口要中國船「滾出南海」 續軍演不理北京

G7外長親自現身倫敦開會 疫情開始以來首見

中央社倫敦3日綜合外電報導
七大工業國集團(G7)成員國的外交部長齊聚英國倫敦開會。(美聯社)
七大工業國集團(G7)成員國的外交部長齊聚英國倫敦開會。(美聯社)

七大工業國集團（G7）成員國的外交部長今天齊聚英國倫敦開會。這是G7自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情開始以來，第一場面對面外長會議。

路透社報導，東道主英國外相拉布（Dominic Raab ）會先與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對談。

作為G7輪值主席國的英國，把這周會議視為重新確認西方影響力，以及處理疫情後復甦、氣候變遷、如何因應中國與俄羅斯等議題的一次機會。

這次外長會議將為美國總統拜登（Joe Biden）上任後第一次出訪計畫奠定基礎。美國在前總統川普（Donald Trump）任內與傳統盟友陷入多年紛爭，英國下月舉行G7領袖峰會時，拜登將試圖恢復與它們的合作。

除了加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國、英國等G7成員國，英國本周也邀請來自澳洲、印度、韓國的部長出席。會議將以今天傍晚的晚宴展開。

但在那之前，拉布與布林肯將會面討論雙方的共同目標。現在拜登有意回頭參與全球對抗氣候變遷的行動，以及恢復被川普拋棄的伊朗核子協議，英國渴望好好把握時機。

拉布昨天表示，為對抗俄國的不實資訊攻勢，G7將研究一份建立快速反應機制的提案；提及中國時，拉布則說，有必要挺身捍衛開放市場和民主。

拉布表示：「我希望在這些領域保持全然堅定，不只是與地位重要的美國人，還要跟我國更多盟友肩並肩。這就是G7為何如此重要。」

預料拉布與布林肯也會談到英美貿易協議談判。英國首相強生（Boris Johnson）形容，這份協議是英國脫離歐洲聯盟（EU）產生的最佳機會之一。

英國 G7 美國

上一則

3度重申台海和平 美日外長同意聯合應對中國問題

下一則

白宮顧問：巨額支出 才能刺激經濟騰飛

延伸閱讀

3度重申台海和平 美日外長同意聯合應對中國問題

3度重申台海和平 美日外長同意聯合應對中國問題
布林肯：美中軍事對抗不符兩國利益 但國際秩序須捍衛

布林肯：美中軍事對抗不符兩國利益 但國際秩序須捍衛
民調：拜登就任百日 64%民眾滿意施政方向

民調：拜登就任百日 64%民眾滿意施政方向
拜登曾說今秋一定重開校園？白宮改口：是指「可能」

拜登曾說今秋一定重開校園？白宮改口：是指「可能」

熱門新聞

1張圖看疫情：全美3242萬人確診 完成接種者1.04億

2021-05-03 03:00
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47
愈來愈多家長拒絕讓出現疑似新冠症狀的子女接受新冠病毒檢測。圖為婦澤西州學童戴口罩上學。 (美聯社)

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

2021-04-30 09:12
部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

2021-05-02 21:08
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員
紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」