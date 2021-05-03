G7外長親自現身倫敦開會 疫情開始以來首見

七大工業國集團(G7)成員國的外交部長齊聚英國倫敦開會。(美聯社)

七大工業國集團（G7 ）成員國的外交部長今天齊聚英國 倫敦開會。這是G7自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情開始以來，第一場面對面外長會議。

路透社報導，東道主英國外相拉布（Dominic Raab ）會先與美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）對談。

作為G7輪值主席國的英國，把這周會議視為重新確認西方影響力，以及處理疫情後復甦、氣候變遷、如何因應中國與俄羅斯等議題的一次機會。

這次外長會議將為美國總統拜登（Joe Biden）上任後第一次出訪計畫奠定基礎。美國在前總統川普（Donald Trump）任內與傳統盟友陷入多年紛爭，英國下月舉行G7領袖峰會時，拜登將試圖恢復與它們的合作。

除了加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國、英國等G7成員國，英國本周也邀請來自澳洲、印度、韓國的部長出席。會議將以今天傍晚的晚宴展開。

但在那之前，拉布與布林肯將會面討論雙方的共同目標。現在拜登有意回頭參與全球對抗氣候變遷的行動，以及恢復被川普拋棄的伊朗核子協議，英國渴望好好把握時機。

拉布昨天表示，為對抗俄國的不實資訊攻勢，G7將研究一份建立快速反應機制的提案；提及中國時，拉布則說，有必要挺身捍衛開放市場和民主。

拉布表示：「我希望在這些領域保持全然堅定，不只是與地位重要的美國人，還要跟我國更多盟友肩並肩。這就是G7為何如此重要。」

預料拉布與布林肯也會談到英美貿易協議談判。英國首相強生（Boris Johnson）形容，這份協議是英國脫離歐洲聯盟（EU）產生的最佳機會之一。