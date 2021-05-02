野口自彈離別曲結束ISS半年生活 順利重返地球

日籍太空人野口聰一(中)在今日凌晨降落美國外海，重返地球。(美聯社)

經常在國際太空 站（ISS）分享包括台灣 在內空拍照的56歲日籍太空人野口聰一，在ISS的「最後一夜」自彈蕭邦離別曲告別太空生活。他已在今日凌晨降落美國外海，重返地球。

日本 宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天透過YouTube全程直播野口重返地球實況，吸引不少網友觀看。

觀看JAXA直播的日本網友看到太空船進入地球大氣層後4個降落傘都打開時，紛紛留言「太了不起了」、「真不可思議」、「歡迎回家（地球）」。

太空船一如原先估算，在日本時間下午3時57分降落在墨西哥灣上，雖然是美東時間凌晨，海面一片漆黑，但在周遭船隻打光下，仍可從直播畫面清楚看到太空船順利返回地球。

野口透過推特紀錄即將離開ISS的「最後一夜」，自拍一段用電子琴彈奏的蕭邦離別曲，作為自己在ISS半年生活的終曲，也對在這半年持續為他加油的民眾表達謝意。

野口在ISS的最後一天，還拍攝了清晰的埃及吉薩金字塔群，及母國日本的夜景。

●重返地球航程約6小時

日本讀賣新聞、日本放送協會（NHK）、日刊體育等日媒報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，野口等4名太空人搭乘的美國民間太空探索科技公司（SpaceX）天龍號太空船（Crew Dragon），於美東時間1日晚8時35分脫離ISS，今天凌晨2時57分降落，整個返航航程約花6個多小時。

NASA表示，太空船離開ISS後會緩慢地降低高度，然後進入地球大氣層。之後將階段性張開降落傘減速，最後降落在美國佛羅里達州外海的墨西哥灣上。

由於降落時正好是美東時間的凌晨，NASA表示，上次有美國載人太空船在晚間降落海面，可追溯到1968年繞月返回地球的阿波羅8號。

野口2020年11月抵達ISS，在停留的近半年間，除了進行各種科學實驗外，也完成自己第4次的艙外活動；4次艙外活動總計時間達27小時1分，次數與總時間雙雙寫下日本紀錄。

52歲日籍太空人星出彰彥4月24日搭乘太空船抵達ISS，是時隔11年再度有兩名日籍太空人同處ISS。

野口太空人生涯中，總計在ISS待了344天，緊追在創日本太空人停留最長紀錄的若田光一後。若田總計曾停留ISS達347天。

●三度空拍台灣引迴響

野口2020年12月在推特貼出一張從國際太空站拍攝的「高雄和台南夜景照」，引發不少網友迴響，網友除了稱讚並致謝外，也邀野口有機會來台一遊。

總統蔡英文當時在推特推文說，「等您結束這次的太空任務後，請一定要來台灣玩」。

野口今年一月又在推特發文附上一張台灣被雲海包圍的夕照，二度從ISS空拍台灣；今年2月，他三度空拍台灣。

●太空船重返地球流程

ISS在距離地球約400公里上空繞行，從離開ISS到降落海面的大致流程如下：

1、噴射脫離：天龍號太空船利用噴射脫離ISS，為降低高度進行軌道變換。

2、脫離ISS軌道：太空船持續噴射約12分鐘，脫離ISS軌道。

3、重返大氣層：進入大氣層時將遭遇高溫及阻力，太空船必須減速到可以安全打開降落傘的速度。

4、打開降落傘：距離海面約5500公尺時，太空船會先打開兩個降落傘；高度距海面剩約2000公尺時，總計會打開4個降落傘。

5、降落海面：太空船下降速度減至秒速約7.6公尺後進入海面，降落傘將自動跟船體分離。此時在海面上等待的小型船，將先牽引住太空船，再交由回收船利用吊臂吊掛上船。