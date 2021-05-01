美防長政策演說 指未來戰爭與傳統戰爭截然不同

國防部長奧斯丁發表上任後首次重大政策演說。路透

美國 國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）今天發表上任後首次重大政策演說，他指出，美國必須為未來的可能衝突作好準備，而未來的衝突與長期消耗五角大廈的「傳統戰爭」截然不同。

路透報導，奧斯丁在演說中主張，善用科技進步並比較妥當地將全球軍事行動統合，以期能「快速理解、快速決策、快速行動」。

奧斯丁在視察夏威夷美軍太平洋司令部（US Pacific Command）時表示：「我們在下一場重大戰爭的作戰方式，將與以往十分不同。」

奧斯丁並未明白提及中國或俄羅斯等對手，但此時美國正奉拜登總統命令，開始自阿富汗 無條件撤軍，以終結這場美國史上最長的戰爭，並重新設定國防部的任務優先順序。

奧斯丁承認，他過去20年的大部分時間都投入了這最後一場傳統戰爭。

批評人士說，在伊斯蘭國（IS）等好戰組織蔓延全球的情況下，美國撤軍阿富汗不會因此終結阿國內部衝突、撲滅恐怖主義威脅，也不會使美國在阿富汗20年戡亂作戰的經驗變得無足輕重。

奧斯丁的演說似未提到特定行動或預測任何特定衝突，而只概述美國國防部在拜登政府領導下的大致甚至模糊的目標。

奧斯丁說：「我們無法預測未來，因此我們需要正確結合科技、作戰概念與戰力，將這種種交織合一，使之具有可靠性、靈活性而且令人生畏，足以使任何敵人不致蠢動。」

奧斯丁指出，要避免衝突就必須「創造我們的優勢、製造對手的困境」。