前國務卿季辛吉：美中一旦衝突 恐致世界末日

前美國國務卿季辛吉。（取材自環球網）

前美國 國務卿季辛吉4月30日出席全球問題論壇時，就美中關係發出警告，「美中緊張關係一旦爆發全面衝突，恐致人類面臨世界末日。」

97 歲的季辛吉因促成美軍結束越戰，獲得「諾貝爾和平獎」；1971年他秘密訪華，促成美中建交。

環球網引述法新社報導，季辛吉出席全球問題論壇時指出，美國與中國 的緊張關係是美國的最大問題，也是世界的最大難題 。

季辛吉說，如果美中緊張關係不能解決，那麼中國和美國之間就會爆發一場冷戰。他說，美中兩國是「核技術」和「人工智慧 」兩大強國，這使世界末日的威脅成倍增加。「人類歷史上第一次有能力在有限的時間內自我毀滅」。

如今美中兩國對峙，在核問題上又增加了高科技人工智慧，季辛吉警告，美中高科技大國之間的軍事衝突中，不同於美蘇冷戰，季辛吉說，美蘇集中在核武器的競爭上，蘇聯敗在有軍事技術能力，沒有經濟能力，但中國除了是重要軍事強國，還是巨大的經濟強國。

針對美中關係緊張，季辛吉接二連三發聲警告，去年10月他發聲呼籲美中為衝突設界限。去年11月季辛吉在彭博新經濟論壇上呼籲拜登政府應採取行動恢復美中溝通管道，否則世界將陷入一場堪比第一次世界大戰的災難。