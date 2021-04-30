潘斯卸任後首場演講「緊貼川普」鋪路2024

前副總統潘斯卸任後，29日晚首政治演講，為2024年參選總統鋪路。(美聯社)

前副總統潘斯29日晚出席南卡羅來納州 保守派團體「棕櫚家庭理事會」(Palmetto Family Council)年度晚宴並發表演說，這是他卸任後首場政治演講；潘斯明確表示，儘管他已不受前總統川普 青睞，但他在可能參選總統的仕途上，仍會試圖贏得川普歡心。

這場活動標示著潘斯回歸公眾生活及政治鎂光燈焦點，福音派選民向來是他的鐵票來源之一，這場演說也是潘斯向保守派喊話且前進2024年大選的契機。

潘斯在演說中批評現任總統拜登就職百日的作為，與他競選時的承諾相悖，呼應共和黨近來對政府的批評。

「開放邊境百日以來，支出失控、計畫增稅、更大的福利國家、大政府、削減警察預算、放棄權力、侷限我們珍視的自由，我受夠了！」潘斯說：「100天以來，美國 人致力奉獻給信仰、家庭、自由和小政府的時候到了，起身對抗並基於正向計畫團結，贏回美國，此刻就從南卡州這裡開始。」

潘斯在演講中並未提及拒絕配合川普倡議推翻上次大選結果後遭川普批評，也未提國會暴動，更未著墨他對川普忠心耿耿四年後；川普接受保守派媒體專訪時說，他若不親自出馬參選2024年總統，考慮推派佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)參戰。

來源：The State頻道

潘斯的政治算計相當明顯，他未來若想選總統仍需川普支持，儘管這可能摻雜屈辱。

潘斯曾說，「能為川普效命是他的榮幸」，緬懷兩人2016年競選時的美好時光；他憶述川普「看著我並拍我的肩膀說『這會很棒』，他盛讚前政府，「四年的施政成果與政績，並將兌現承諾。」

他記得，川普2017年無法親自出席「為生命而走」(March for Life)年度反墮胎權遊行後，派他出馬。

潘斯說，「我站在堅毅桌旁，有點尷尬地告訴川普，他們也有邀請我。」川普抬頭看他，說道「那麼，你絕對要去」。

潘斯卸任後大多保持沉默，也未參加共和黨2月舉行的保守派政治行動會議；他4月動手術，植入心律調節器，並簽約出書暢談擔任副總統的經歷。幕僚表示，潘斯離開白宮後常與川普聯繫，川普在潘斯做完手術後，曾致電關心。