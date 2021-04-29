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場邊觀察╱拜登擘畫左派藍圖 尋跨黨支持

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場邊觀察╱拜登擘畫左派藍圖 尋跨黨支持

華盛頓記者張文馨
總統拜登首次在國會發表演說，一抹其溫和形象，對內凸顯大政府，對外強調堅定的美國回來了。(歐新社)
總統拜登首次在國會發表演說，一抹其溫和形象，對內凸顯大政府，對外強調堅定的美國回來了。(歐新社)

總統拜登首次在國會發表演說，一抹其溫和形象，對內凸顯大政府，對外強調堅定的美國回來了。

民主黨傳統偏左，拜登被認為是溫和派代表；他勝選後，黨內有一派聲音認為，拜登政府內必須有進步派觀點，但最後拜登決定讓左派立場鮮明的參議員華倫和桑德斯續留國會，不加入內閣運作，而是提名號稱自由派與進步派都支持的葉倫出任財政部長。

拜登首次的國會演說中，除了支出擴張，投入基礎建設，還大談延長公共教育、免費社區大學、育兒及教育費抵稅，與帶薪家庭照顧假等，財源來自富人稅，中產階級不需埋單；左派笑得合不攏嘴，演講結束後，桑德斯趨前向拜登致意。

拜登的演說通篇環繞以人民、勞工與弱勢者為出發點，在在反映民主黨的政治價值；拜登說，給富人及企業減稅惠及大眾的下滲（涓滴）經濟學從未奏效，是時候發展從底層與中層出發的經濟。

談到國際競爭，拜登提到中俄並不意外，從安全到經濟均歡迎競爭，不尋求衝突，美國會信守對國際盟友的承諾，及捍衛包括盟友在內的利益。

在國際競爭方面，拜登與共和黨較容易統一陣線，不過國內問題難解，拜登如今碰上的不只是疫情復原，還有槍枝、種族與移民等歷史共業，民主黨雖佔多數，但在參議院優勢太小，必須與共和黨分治。

拜登擘畫藍圖，為明年底的期中選舉創造政策利多，同時面對來自共和黨甚至民主黨內的異議；這張左派藍圖怎麼實現，解方都在國會。

美聯社報導，拜登在國會演說提了很多急迫性法案，因為拜登理解，歷史上的總統很大機會會輸掉期中選舉的國會席次，留給拜登與民主黨的時間已經不多。

華盛頓郵報分析則認為，拜登這場演說同時體現「跨黨與單一政黨」的特色，既要維繫民主黨的價值觀，也不斷對共和黨遞出橄欖枝。超過一小時的演講中，民主黨議員起立鼓掌至少四十次，共和黨議員文風不動，預示兩黨極化仍是拜登面臨的最大挑戰。

拜登 民主黨 共和黨

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