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拜登演說未納擴大紅藍卡 民主黨國會議員將再接再厲

CBS民調：拜登首場國會演說 85%美國觀眾滿意

中央社華盛頓29日綜合外電報導

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）所做民調，昨晚觀看美國總統拜登首場國會聯席演說的美國民眾當中，85%對演說感到滿意，且相同比例的觀眾喜歡拜登的創造就業計畫。

拜登（Joe Biden）在這場演說中，說明上任100天內做出哪些進展，並提出如何解決2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發的公衛和經濟漩渦。他矢言以大規模支出協助美國中產階級和「被遺忘」的勞工在疫情後重建。

這份民調訪問943名有觀看這場演說的美國成年民眾。結果顯示，對演說感到滿意的觀眾比例高達85%，不滿意比例為15%。而這場演說令他們對美國感到樂觀的比例也有78%，感到悲觀的比例僅13%。

此外，有74%的觀眾認為，拜登在演說中提出的計畫將令他們受惠；有高達85%觀眾對於其中的創造就業計畫表示支持。看完拜登演說後，認為美國疫情正在好轉的觀眾比例也有83%。

關於拜登整場演說表現，受訪觀眾最同意用「有總統高度」和「關懷民眾」形容，其次是「激勵人心」和「大膽」。

不過，這次受訪的觀眾當中，拜登所屬民主黨的支持者比例達54%，遠高於CBS新聞網最近一次全美民調顯示民主黨支持者比率為34%，代表觀眾多為民主黨支持者，有助提高這項民調的滿意比率。

拜登 美國 民調

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