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拜登演說未納擴大紅藍卡 民主黨國會議員將再接再厲

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統28日晚間在國會發表演說，宣布規模1.8兆元「美國家庭計畫」法案，但其中並未包括某些民主黨國會議員爭取的擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)福利。美聯社
拜登總統28日晚間在國會發表演說，宣布規模1.8兆元「美國家庭計畫」法案，但其中並未包括某些民主黨國會議員爭取的擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)福利。美聯社

拜登總統28日晚間在國會發表演說，宣布規模1.8兆元「美國家庭計畫」(American Families Plan)法案，但其中並未包括某些民主黨國會議員爭取的擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)福利。演說結束後，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)接受媒體訪問時紛紛指出，將再接再厲，尋求各種管道達成目標。

華盛頓郵報報導，擴大紅藍卡福利未能列入「美國家庭計畫」之後，某些進步派民主黨國會議員開始放話，將進一步施加政治壓力。

部分民主黨國會議員原本希望透過「美國家庭計畫」法案，讓紅藍卡參加年齡從65歲降至60歲甚至55歲，讓牙齒、視力、聽力保健等項目納入服務範圍，並賦予政府機關新權限，得以針對處方藥物議價。

桑德斯與「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)主席華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)領軍，共計約百名參眾兩院民主黨籍國會議員，日前公開呼籲拜登將聯邦醫保改革納入「美國家庭計畫」法案。

不過，拜登宣布的「美國家庭計畫」最終版，只包括為購買私人保險的民眾提高補助。報導分析，如此結果讓原本支持白宮「美國家庭計畫」法案的許多民主黨國會議員備感失望。

接下來國會將透過法條落實拜登提案，桑德斯28日晚間對媒體表示，絕對會繼續推動擴大紅藍卡福利。魏登也說，將評估各種不同管道降低處方藥價的可行性，「從今天就開始做」。

民主黨伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Richard Durbin)說，改革聯邦醫療保險將能破除窠臼，一定會繼續努力。他表示，不清楚為何白宮最後未將紅藍卡改革放進法案，但接下來的法案立法過程中，民主黨國會領袖恐將面臨硬仗。

德賓對華盛頓郵報指出：「我不認為我們擁有表決過關需要的多數票。我們應該仔細聆聽所有國會議員的聲音，尤其是提出問題的那些議員，並且想辦法解決。」

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)受訪時則說，雖然支持擴大修改俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，但反對擴大紅藍卡參加資格。他說：「不支持，我絕不支持。」

民主黨 聯邦醫療保險 紅藍卡

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