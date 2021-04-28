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直播／拜登首場國會演說：疫苗接種計畫成功

「沙發門」延燒 土耳其：歐盟內鬥 與身為女人無關

圖輯／「從危機到扭轉局面」 拜登演說 掌聲不斷

世界新聞網／輯
拜登總統28日在國會首場演說中，宣揚政府在疫苗接種計畫的重大成功。(Getty Images)
拜登總統28日在國會首場演說中，宣揚政府在疫苗接種計畫的重大成功。(Getty Images)

拜登總統於28日晚間9時發表首場國會演說，談話中強調自己從近100天前繼承一個陷入危機的國家後，政府已經開始扭轉這一局面。台下掌聲不斷。

拜登在演說中指出「自宣誓就職並繼承一個國家以來已經過了100天」，而美國原本陷入諸多危機，包括一世紀以來最嚴重的疫情、大蕭條以來最嚴重的經濟危機，以及內戰以來對民主最嚴重的威脅等。

拜登總統28日晚間應邀到國會作首次展開「國會聯席會議演說」。坐在其後的副總統賀錦...
拜登總統28日晚間應邀到國會作首次展開「國會聯席會議演說」。坐在其後的副總統賀錦麗(左)、眾院議長波洛西(右)在拜登演說過程中多次鼓掌。(Getty Images)
拜登總統28日晚間應邀到國會作首次展開「國會聯席會議演說」，公布「美國家庭計畫」...
拜登總統28日晚間應邀到國會作首次展開「國會聯席會議演說」，公布「美國家庭計畫」，投入數千億元在教育、育兒、家庭照顧和健保補助，並推動12周有薪假。(歐新社)
拜登總統28日晚間應邀到國會作首次展開「國會聯席會議演說」，公布「美國家庭計畫」...
拜登總統28日晚間應邀到國會作首次展開「國會聯席會議演說」，公布「美國家庭計畫」，投入數千億元在教育、育兒、家庭照顧和健保補助，並推動12周有薪假。坐在其後的副總統賀錦麗(左)、眾院議長波洛西(右)在拜登演說過程中多次起立致敬。(Getty Images)
拜登總統28日在國會首場演說前，和國會議員碰守，他在演說中，強調自己從近100天...
拜登總統28日在國會首場演說前，和國會議員碰守，他在演說中，強調自己從近100天前繼承一個陷入危機的國家後，政府已經開始扭轉這一局面。(Getty Images)
拜登總統28日在國會首場演說前，國會大廈加強戒備。(路透)
拜登總統28日在國會首場演說前，國會大廈加強戒備。(路透)

拜登 大蕭條 美國

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