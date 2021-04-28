圖輯／「從危機到扭轉局面」 拜登演說 掌聲不斷

拜登總統28日在國會首場演說中，宣揚政府在疫苗接種計畫的重大成功。(Getty Images)

拜登 總統於28日晚間9時發表首場國會演說，談話中強調自己從近100天前繼承一個陷入危機的國家後，政府已經開始扭轉這一局面。台下掌聲不斷。

拜登在演說中指出「自宣誓就職並繼承一個國家以來已經過了100天」，而美國 原本陷入諸多危機，包括一世紀以來最嚴重的疫情、大蕭條 以來最嚴重的經濟危機，以及內戰以來對民主最嚴重的威脅等。