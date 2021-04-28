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拜登首場國會演說 將談大規模支出計畫、中俄

Fed：今年通膨僅會暫上揚 不會達到須升息程度

拜登將發表首場國會演說 揭大規模支出計畫、也談中俄

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登28日晚間9時將登上國會聯席會議，發表他就任總統後首次國會演說。(美聯社)
總統拜登28日晚間9時將登上國會聯席會議，發表他就任總統後首次國會演說。(美聯社)

總統拜登28日晚間9時將登上國會聯席會議，發表他就任總統後首次國會演說。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，拜登將談論就任100天的回顧與前瞻，並提出大膽的「美國家庭計畫」（American Families Plan），相信無論是民主黨人、共和黨人或無黨籍人士在內的全國國民均為此振奮。

拜登在國會公布這項最新大規模支出計畫，莎奇接受MSNBC訪問表示，拜登期待這項計畫可以團結國會。

問到爭取共和黨的支持，是否需要分拆處理。莎奇說，將聽取包括企業界及民眾的正反意見，拜登將在近日內邀請國會代表赴白宮聽取意見。

除了內政，拜登也預計在國會演說談到俄羅斯與中國。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受MSNBC連線訪問表示，中國是美國面對的最重大的戰略挑戰，中方的經濟影響力和軍事實力不斷增加，對美國盟友在內展現的侵略和專斷越發增長，美國明確表示，歡迎競爭、不尋求衝突，美國會堅定捍衛盟友與夥伴，為國際規範挺身而出。

蘇利文說，美國不會為了確保與中國在氣候變遷或核擴散等方面合作，而在其他方面有所保留。

此外，蘇利文提到，拜登已私下且直接與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）溝通，表達對俄羅斯在烏克蘭附近部隊集結的擔憂，並重申美國對烏克蘭領土完整的承諾，美國也持續密切關注俄羅斯反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）的健康情形。

蘇利文表示，美國會持續透過最高層級的外交溝通，與俄羅斯對話，而非公開下最後通牒。

美國 拜登 俄羅斯

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