8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

美國國務院27日發布有關國際學生赴美學習的最新入境通知，取消對於來自中國、伊朗、巴西、南非、歐洲申根國家及英國的部分旅客入境限制。(美聯社)

美國 國務院27日發布有關國際學生赴美學習的最新入境通知，取消對於來自中國、伊朗、巴西、南非、歐洲申根國家及英國的部分旅客入境限制，從這些國家來美提供關鍵基建支持，或是記者、F或M簽證的留學生，可按照「國家利益豁免」(NIE)入境，但留學生須學術項目在今年8月1日之後開始。

根據國務院通知，8月1日之後開學的F-1和M-1學生簽證 持有人，無需聯繫美國大使館 申請單獨的「國家利益豁免」再出行，可在開學前的30天內入境美國；需要新申請F-1或M-1簽證的留學生，應先查詢就近美國大使館或領事館的簽證服務狀態，這些符合F-1或M-1簽證資格的學生，將自動視為是「國家利益豁免」赴美的旅客。

其他符合豁免條件的有效簽證持有人，或依照豁免簽證計畫(VWP)持有效「旅行授權電子系統」(ESTA)許可者，若赴美旅行的目的與ESTA許可一致，且認為自己可能符合「國家利益豁免」，應在出行前先聯繫最近的美國大使館或領事館；若「國家利益豁免」批准，可按照其有效簽證或ESTA許可赴美。

此外，國務院也將繼續對出於人道主義、公共衛生或國家安全理由赴美的旅客給予「國家利益豁免」，這類旅客或認為自己符合豁免資格的旅客，可到就近美國大使館或領事館的官網尋求聯繫方式。