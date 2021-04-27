我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

逾20位國會議員推文 挺台參與WHA「讓台灣幫忙」

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

記者羅曉媛／華盛頓報導
美國國務院27日發布有關國際學生赴美學習的最新入境通知，取消對於來自中國、伊朗、巴西、南非、歐洲申根國家及英國的部分旅客入境限制。(美聯社)
美國國務院27日發布有關國際學生赴美學習的最新入境通知，取消對於來自中國、伊朗、巴西、南非、歐洲申根國家及英國的部分旅客入境限制。(美聯社)

美國國務院27日發布有關國際學生赴美學習的最新入境通知，取消對於來自中國、伊朗、巴西、南非、歐洲申根國家及英國的部分旅客入境限制，從這些國家來美提供關鍵基建支持，或是記者、F或M簽證的留學生，可按照「國家利益豁免」(NIE)入境，但留學生須學術項目在今年8月1日之後開始。

根據國務院通知，8月1日之後開學的F-1和M-1學生簽證持有人，無需聯繫美國大使館申請單獨的「國家利益豁免」再出行，可在開學前的30天內入境美國；需要新申請F-1或M-1簽證的留學生，應先查詢就近美國大使館或領事館的簽證服務狀態，這些符合F-1或M-1簽證資格的學生，將自動視為是「國家利益豁免」赴美的旅客。

其他符合豁免條件的有效簽證持有人，或依照豁免簽證計畫(VWP)持有效「旅行授權電子系統」(ESTA)許可者，若赴美旅行的目的與ESTA許可一致，且認為自己可能符合「國家利益豁免」，應在出行前先聯繫最近的美國大使館或領事館；若「國家利益豁免」批准，可按照其有效簽證或ESTA許可赴美。

此外，國務院也將繼續對出於人道主義、公共衛生或國家安全理由赴美的旅客給予「國家利益豁免」，這類旅客或認為自己符合豁免資格的旅客，可到就近美國大使館或領事館的官網尋求聯繫方式。

學生簽證 美國 大使館

上一則

逾20位國會議員推文 挺台參與WHA「讓台灣幫忙」

延伸閱讀

疫情失控…印度富豪搶限制入境前 搭私人飛機逃至他國

疫情失控…印度富豪搶限制入境前 搭私人飛機逃至他國
日本擬要求東奧選手赴日前檢驗2次 可免隔離2周

日本擬要求東奧選手赴日前檢驗2次 可免隔離2周
印度COVID-19疫情不止 荷蘭禁止客機入境

印度COVID-19疫情不止 荷蘭禁止客機入境
印度疫情嚴重 歐洲議會最大黨團籲停止航班入境

印度疫情嚴重 歐洲議會最大黨團籲停止航班入境

熱門新聞

莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-27 03:00
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
國會參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案。圖為參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)在新聞發布會上。(美聯社)

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

2021-04-22 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場
尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」

尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」