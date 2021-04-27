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逾20位國會議員推文 挺台參與WHA「讓台灣幫忙」

逾20位國會議員推文 挺台參與WHA「讓台灣幫忙」

記者張文馨／華盛頓報導
世界衛生大會2020年5月18日在日內瓦開幕，祕書長譚德塞在藍色背景前致詞。Getty Images
世界衛生大會2020年5月18日在日內瓦開幕，祕書長譚德塞在藍色背景前致詞。Getty Images

今年的世界衛生大會（WHA）5月24日將在線上舉行，受疫情影響，這是WHA連續第二年舉辦線上大會，國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與WHA，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」。

此推文活動由參眾兩院外交委員會亞太小組的主席與首席議員，馬基（Edward Markey）、羅穆尼（Mitt Romney）、貝拉（Ami Bera）與夏波（Steve Chabot）4人共同發起，兩院外交委員會主席和跨黨派國會議員響應，數小時內就超過20位議員推文。

馬基在影片表示，大流行凸顯了台灣的成功，也凸顯了台灣無法有意義參與國際組織的不公不義；若中國停止施壓拒絕台灣參與WHA，台灣就能為世界做出更多貢獻，終止疫情大流行。

馬基表示，「一個中國政策不應成為武器，將台北擋在挽救生命與經濟之外。」

貝拉表示，全球正在努力擺脫新冠病毒，台灣一直是典範，也是全球公衛的合作夥伴，包括過去打擊肺結核與伊波拉病毒；中國一再阻止台灣參與世界衛生組織（WHO）與WHA，排除台灣不只危害2350萬台灣人民的健康，也等於在對抗致命疾病的過程中否認了一位公認的國際夥伴。

貝拉呼籲，透過推文並標注「讓台灣幫忙」表達對台灣的支持，一起反對中國政府在國際舞台孤立台灣的意圖。夏波則說，不容許中國與WHO持續將政治放在全球公衛之前。

眾院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）27日透過影片表示「我強烈支持台灣參與WHA」。

參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）上月領銜提案，要求國務院在11月年會之前，協助台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

參院軍事委員會首席議員芮胥（James Risch）27日發布聲明表示，台灣在控制新冠疫情上取得巨大成功，並積極協助其他國家，WHO及其秘書長譚德塞應給予台灣機會參與大會。

芮胥表示，美國與台灣有著長期堅定的全球公衛合作歷史，台灣持續擔任印太地區的民主與透明燈塔；在當前全球公衛緊急狀況下，讓台灣有機會分享專業，至關重要；WHO在過去4次大會均不邀請台灣，希望今年不會是第5次，讓台灣幫忙，世界可以做得更好。

聯邦眾議院外交委員會也透過推特表示，台灣在整場疫情大流行中，確診病例少於1100例，死亡人數12例，世界可從台灣經驗獲益良多，讓台灣幫忙就是讓台灣參與WHA。

參議院軍事外交委員會首席議員殷霍夫（Jim Inholf）、共和黨參議員史考特（Rick Scott）、民主黨參議員昆斯（Chris Coons）、共和黨眾議員匡希恒（John Curtis）、華裔出身的民主黨眾議員劉雲平（Ted Liu）與共和黨眾議員金映玉（Young Kim）均推文支持。

WHA每年例行性在5月與11月舉行大會，今年預定5月24日到6月1日將在線上舉行大會，年底時間未定。

中國向來以「中國台灣參與世界衛生大會，必須符合一個中國原則」為由，阻止WHA發給台灣邀請函，去年5月大會開始前，中方致函譚德塞，重申聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1決議，並稱「中國台灣當局拒絕接受一個中國原則，讓自己無法參與WHA」。

台灣 中國 疫情

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