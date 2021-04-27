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加強對企業及富人查稅 拜登擬為IRS增加預算800億

加強對企業及富人查稅 拜登擬為IRS增加預算800億

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導，拜登推動下個階段經濟政策，需要龐大預算基礎，籌措預算來源的管道之一，便是針對逃避聯邦所得稅的企業與個人加強追稅。(美聯社)
紐約時報報導，拜登推動下個階段經濟政策，需要龐大預算基礎，籌措預算來源的管道之一，便是針對逃避聯邦所得稅的企業與個人加強追稅。(美聯社)

政府官員透露，聯邦政府計畫對企業、富人加強查稅，以便在未來10年收到至少7000億可能遭到逃避的稅收，拜登總統計畫為國稅局(IRS)增加800億預算，同時擴張國稅局權限。紐約時報報導，近幾年來，國稅局預算增加不僅跟不上通貨膨脹，還面臨預算緊縮，處境雪上加霜，對於富人的查稅行動則頻頻碰壁。

紐約時報報導，兩名知情官員透露，拜登推動下個階段經濟政策，需要龐大預算基礎，籌措預算來源的管道之一，便是提供國稅局更多資源，讓國稅局針對逃避聯邦所得稅的企業與個人，加強追稅。

官員指出，國稅局追討稅款將用來做為規模1.5兆「美國家庭計畫」(American Families Plan)經費。拜登28日對國會聯席會議發表演說時，將宣布「美國家庭計畫」細節。「美國家庭計畫」項目包括全國幼兒學前班(universal pre-kindergarten)、擴大托兒補助、免費就讀社區大學、讓勞工擁有帶薪育嬰假等。

「美國家庭計畫」經費主要來自對年收入超過百萬元的富人增稅，並提高富人投資買賣的資本利得稅。

報導指出，政府官員指出，聯邦政府將對企業及富人加強查稅，在未來10年期間讓至少7000億原本可能遭到逃避的稅金確實進帳；拜登擬為國稅局增加800億預算，讓國稅局有充裕資源展開查稅行動。

對於如何彌補應收稅款與實收稅款之間的「稅收缺口」(tax gap)，先前幾任政府均有過討論。國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)本月稍早在參院聽證會上表示，逃漏稅問題讓政府每年至少虧損1兆元，但國稅局卻缺乏資源查緝逃漏稅的資源。

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