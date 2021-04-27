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加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

因應中國科技競爭 美最快5月中旬審無盡邊界法案

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
美國一項法案規劃提供1120億美元用於基礎及先進技術研究和科研，以應對來自中國愈來愈激烈的競爭壓力。路透
美國一項法案規劃提供1120億美元用於基礎及先進技術研究和科研，以應對來自中國愈來愈激烈的競爭壓力。路透

美國一項法案規劃提供1120億美元用於基礎及先進技術研究和科研，以應對來自中國愈來愈激烈的競爭壓力。但共和黨聯邦參議員和參院工作人員今天說，法案將至少延後兩週審議。

美國民主、共和兩黨都支持這項名為「無盡邊界法案」（Endless Frontier Act），4月21日正式提案後，參議院商務委員會預定28日展開辯論。

但共和黨籍參議員說，因為有超過230項修正案尚待審議，要等參院休會一週，到5月10日之後，程序才會繼續進行。

參議院商務委員會共和黨首席成員維克（Roger Wicker）向媒體表示，國會議員需要更充裕的時間「來達成一些共識」。

共和黨參議員楊恩（Todd Young）的發言人告訴路透，委員會本週不會審議這項法案，「但我們預計法案將在休會後處理」。

這項法案由參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、楊恩等人發起，除了用於技術研究和科學的1120億美元之外，也規劃另撥100億美元以選定至少10座區域技術中心，並擬定供應鏈危機因應計畫，以解決半導體晶片短缺等問題。

民主黨籍的參議院商務委員會主席肯特威爾（Maria Cantwell）方面則尚未置評。

許多國會議員希望利用這項法案推進其他要務，並附帶其他提案。民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及共和黨參議員圖恩（John Thune）都想藉這項法案加速推廣數以千計的自動駕駛汽車。

共同提案的共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）說，美國在科學和科技領域的優勢「岌岌可危，中國共產黨數十年來利用竊取智慧財產和產業間諜來拉近與美國之間的科技差距，這種方法不僅危及我們的經濟安全，也威脅我們的生活」。

共和黨 參議員 美國

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