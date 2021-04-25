奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透 路透社

中國出生的華裔導演 趙婷，25日以電影「無依之地」奪下本屆奧斯卡 金像獎最佳導演獎，成為首位有色人種女性的最佳導演獎得主，也是繼台灣 出身的李安之後，第二位獲得最佳導演獎的華人導演，同時也是為「危機倒數」凱薩琳畢格蘿之後，第二位得到奧斯卡最佳導演的女性。

早先趙婷幾年前的訪問部分言論被中國批為「辱華」，造成電影至今無法排上檔期，奧斯卡典禮也在中、港都不轉播，趙婷特別在上台致詞時表示，得獎歸功於在中國的成長經歷，父親小時候教她要背誦古詩句，其中之一就是「三字經」，還用中文說出：「人之初，性本善。」她永遠相信人性是善良的，也跟善良的人們分享自己榮耀。或許之前這些關於訪問的紛擾，讓她心中更有所感。

趙婷勇奪奧斯卡最佳導演獎肯定，成為繼台灣的李安和南韓的奉俊昊之後，第三位獲此殊榮的亞洲導演。

奧斯卡史上共6名亞裔導演角逐過奧斯卡最佳導演榮譽。日本導演敕使河原宏1965年以「沙丘之女」打開先例；時隔20年，同樣來自日本的黑澤明以「亂」獲得提名；印度裔美國籍的奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）1999年以「靈異第六感」（The Sixth Sense）入圍。

李安2000年、2005年、2012年接連以「臥虎藏龍」、「斷臂山」和「少年Pi的奇幻漂流」入圍，並以後兩部作品順利得獎。奉俊昊則是2020年以「寄生上流」（Parasite）抱小金人，如今趙婷再替亞洲爭光。

趙婷和「花漾女子」（Promising Young Woman）英國導演艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）今年寫下歷史，創下同一屆奧斯卡同時有兩名女性入圍最佳導演獎的新頁。