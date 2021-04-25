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拜登上任近百日 52%民眾滿意施政表現 65%肯定防疫

中央社／華盛頓25日專電
華盛頓郵報最新民調發現，52%美國民眾滿意拜登施政表現，其中他在處理2019冠狀病毒疾病上最獲民眾肯定，有近6成5支持度。路透
華盛頓郵報最新民調發現，52%美國民眾滿意拜登施政表現，其中他在處理2019冠狀病毒疾病上最獲民眾肯定，有近6成5支持度。路透

美國總統拜登（Joe Biden）上任即將屆滿百日，華盛頓郵報最新民調發現，52%美國民眾滿意拜登施政表現，其中他在處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）上最獲民眾肯定，有近6成5支持度。

拜登29日就職將屆滿百日，美國華盛頓郵報（The Washington Post）今天公布與美國廣播公司新聞網（ABC News）進行的最新民調發現，52%受訪者滿意拜登整體施政表現，42%則說不滿意。

相較美國前6位總統百日滿意度，拜登表現僅勝過前總統川普（Donald Trump）；4年前僅42%美國民眾滿意川普百日執政表現，53%不滿意。在那之前，前總統歐巴馬（Barack Obama）與小布希（George W. Bush）上任百日都有超過6成滿意度。

根據華郵／美國廣播公司民調，拜登在處理2019冠狀病毒疾病疫情上最獲民眾肯定，有64%受訪者滿意他的表現，僅31%不滿意。

拜登上任初期誓言在100天內施打1億劑2019冠狀病毒疾病疫苗，3月19日就提前達標，最新的百日2億劑疫苗目標也在4月21日提前達成。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至今日，42%美國民眾至少施打1劑疫苗，近3成人口已完成接種。

在經濟方面，52%受訪者滿意拜登表現，41%不滿意。其中拜登上個月簽署生效的1.9兆美元振興經濟方案，支持度達65%，他近日提出的2兆美元基礎建設計畫及將企業稅率從現行21%調至28%的打算，也分別獲得52%、58%受訪者支持。

不過，美墨邊境近來移民潮似乎引起美國民眾不滿。有53%受訪者表示不滿意拜登處理美墨邊界情勢的表現，僅37%說滿意。

此外，有60%民眾認為拜登應大幅改變他的計畫方案，以在國會贏得共和黨人支持；30％則認為拜登不應做任何大改變，即使這代表他的計畫無法獲得共和黨議員背書。

這份民調是4月18至21日對1007名美國成年人所做的調查，誤差範圍正負3.5個百分點。

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