美疫苗太多不分享 各國羨又恨

德州奧斯汀市的巨型疫苗接種中心，居民駕車排隊接種。美聯社

全球新冠疫苗 分配不公問題愈來愈嚴重，美國 已出現疫苗太多沒人要打狀況，讓一些急需疫苗卻無法取得的窮國羨慕且不滿。在疫情失控的印度 ，雖然有能力生產疫苗，卻因美國原料出口限制，產量大受影響。

印度25日通報過去24小時新增近35萬個確診病例，連續第四天創新高。印度雖加快疫苗施打，但至今只有百分之一點四人口完成兩劑接種。反觀美國，四分之一美國人已完成兩劑接種，超過四成至少施打一劑。

美國現在疫苗供應堪稱源源不絕，16歲以上美國人只要想接種都有疫苗可打。華盛頓郵報報導，在賓州、北卡州、佛州等地，都出現疫苗供過於求現象，衛生官員現在正設法說服不願意施打疫苗的人接種。

美國疾病防治中心統計，現在美國至少12個州，取得的疫苗有超過四分之一沒人要打。

美國手上現在握有大量疫苗，卻不願將多餘資源釋出，引起許多發展中國家以及傳統盟國不滿。

在印度，許多人批評美國不但限制疫苗出口，連生產原料也吝於分享。美國前總統川普在任時引用國防生產法加速疫苗生產，讓美國藥廠擁有原料取得優先權，形同管制原料出口。拜登政府延續這種作法。

美國國務卿布林肯24日推文表示，將協助印度對抗疫情。然而，代工生產阿斯特捷利康（AZ）疫苗的印度血清研究所執行長普納瓦拉，本月16日就呼籲拜登政府盡快解除疫苗原料出口限制，讓印度提高疫苗產量。他說，「如果我們真的要團結對抗病毒，我代表美國以外疫苗生產商，謙卑的呼籲拜登總統解除疫苗原料限制」。不過，即使現在美國已不缺疫苗，拜登政府仍不願放寬疫苗原料出口，還宣稱美國並未對此設限。

印度、南非等80國今年3月也在世界貿易組織提議，暫時凍結歐美藥廠的新冠疫苗專利權，讓其他國家有能力的藥廠加入疫苗生產行列。然而，美國、英國和部分歐盟成員國當時封殺此議，世貿組織計畫5月再度討論這個問題。

不願具名的美國官員為政策辯護，表示美國已承諾捐助40億美元給COVAX（新冠疫苗全球取得機制），協助其他國家取得疫苗，也和澳洲、日本、印度等國合作，增加東南亞地區疫苗供應量。

許多國家對COVAX已失去耐心。人口250萬的非洲國家納米比亞，至本月中只有128人完成接種，總統蓋葛伯說，他們下單也給了訂金，就是拿不到疫苗。

瓜地馬拉總統賈麥岱也認為COVAX是失敗的體系，「一小群國家取得一大堆疫苗，需要的人卻拿不到」。瓜國採購300萬劑疫苗，只取得8萬1000劑，不得不向俄羅斯及印度求助。一些鄰近美國的加勒比海國家，對美國特別不滿。聖克里斯多福總理哈里斯說，印度至少還拿了數以萬計疫苗援助該區，「美國沒有給我們任何疫苗，一劑都沒有」。