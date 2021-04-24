接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

莫德納疫苗。(美聯社)

30歲男子黑頓(Ian Haydon)去年參與莫德納 (Moderna)疫苗 試驗並已接種第三劑疫苗加強針，他推文分享接種經驗，表示目前「感覺良好」，在社群媒體 上引起熱烈討論與正向反饋；全美目前已有60人接種莫德納疫苗的第三劑加強針。

黑頓告訴網路媒體商頁內幕(Business Insider)，他與另外44人參與莫德納的新冠疫苗試驗，去年定期抽血檢驗，但必須待研究結果公布後才能知曉體內抗體濃度對病毒的長期免疫成效。

全美已有60人接種第三劑加強針

除了目前已獲授權的疫苗外，各藥廠因應變種毒株研發加強針；黑頓等60人已接種第三劑加強針，試驗結果將助科學家對抗下一階段疫情。

他自述去年春季從同事口中得知疫苗試驗後，沒有多想便申請自願擔任受試者，並於去年4月8日接種首劑實驗疫苗，其劑量比目前授權使用的濃度還高出許多。

「首劑注射平安無事」；黑頓說：「我記得手有點痛，隔天感到痠，很快就沒事了。」

黑頓接種第二劑時，依然感到疼痛，卻在打針後12小時後高燒攝氏約39.4度、嘔吐、頭疼且肌肉痠痛。

黑頓通報試驗熱線並緊急住院治療，經過點滴和鎮靜劑治療退燒後兩小時，情況好轉遂出院回家補眠；翌日，他中午醒來依舊不適，一度嘔吐後短暫暈厥，但他這次並未通報熱線；時至傍晚，高燒退去，嘔吐及頭痛的症狀減輕，隔天「基本上完全康復」。

黑頓分享莫德納疫苗第三劑試驗， 表示感覺正常。(取自推特)

莫德納研究人員根據受試者的反應判斷，第二劑疫苗提供了與首劑疫苗相當的保護力，但副作用不會像黑頓這麼嚴重。

即便經歷難熬的24小時，黑頓仍不後悔參與試驗。他說：「儘管經驗不好，知道受苦並未白費，值得慰藉；我們了解疫苗的劑量如何最有效，怎樣對人們最好、最安全。」

黑頓本月接受第三劑加強針試驗，以期達到長期免疫之效。

他說：「研究人員希望探討兩個問題，我們不知道加強針是否安全，也不清楚修正版的疫苗會有什麼副作用。」

他接種了25毫克的試驗性加強針，這與莫德納因應率先在南非發現的B.1.351變種病毒推出的加強針濃度相同。

➤➤➤加註警語後 14州恢復接種嬌生疫苗

黑頓1日接種加強針，所幸副作用並不像他接種第二劑時強烈，而是類似大多數人接種第二劑疫苗後幾天的感受，如手痛、低溫發燒、噁心、頭痛和疲勞，但24小時後就好了。

人們透過社群媒體分享打疫苗後的感受，黑頓對於網友互動的熱烈程度感到訝異。

他希望藉此討論，讓大家更注意科學新聞，尤其是疫苗發展。

黑頓說，這些反饋都很正向，許多人聯繫他希望也成為疫苗受試者，但他坦言這些機會因地區而異，鼓勵人們關注所在地區的研究。

「我接種的試驗性疫苗從無人知曉是否會成功，到幾乎每天都有數十人接種後自拍」；黑頓說：「看到對這個世界的真實影響，真的很酷。」