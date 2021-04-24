加註警語後 14州恢復接種嬌生疫苗

歐盟醫藥局認為利多於弊，20日批准有條件使用嬌生疫苗，應標注有血栓風險。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)23日宣布取消暫停接種嬌生疫苗 的禁令，專家認為接種疫苗的好處大於可能出現罕見嚴重血栓的風險，24日有幾個州已開始恢復接種嬌生疫苗，但須在疫苗上加註警語。

其中下令或建議恢復施打嬌生疫苗的州包括印第安納、紐約、維吉尼亞、密蘇里、密西根、亞利桑納、田納西等州。

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)24日發布聲明，表示紐約州的公有場所將立即恢復施打嬌生疫苗；他於聲明中說:「疫苗是戰勝新冠病毒的武器，讓大家能夠回歸正常生活，我們有三種經批准的疫苗可供使用」，並敦促紐約州居民接種可以先取得的疫苗。

印第安納衛生部門24日宣布，恢復在印第安納波利斯賽車場(Indianapolis Motor Speedway)的免費大型疫苗接種據點，提供嬌生疫苗給18歲以上的民眾；這個據點至少將開放至本月底，屆時的家庭接種日將開放16、17歲的民眾施打疫苗。

維吉尼亞州也通知供應商立即恢復使用嬌生疫苗；該州的疫苗接種統籌人阿維拉博士(Dr. Danny Avula)鼓勵民眾主動了解疫苗副作用的相關訊息，並且思考因新冠病毒住院或死亡的風險，從中權衡利弊；阿維拉４月初就已親自接種疫苗。

密蘇里州官員也發出相似的聲明，表示擁有嬌生疫苗庫存的供應商能立即恢復使用，聯邦政府將於下周恢復運輸供給，密西根州衛生官員同樣建議恢復使用嬌生疫苗。

此前根據聯邦政府的統計，在全美接受施打嬌生疫苗的近800萬人中，有15人在接種嬌生疫苗後出現極罕見的血栓症狀，且全為女性，大部分年齡不到50歲，其中有三人死亡，七人持續住院觀察。

然而經過評估檢討後，專家認為只須施打單劑的嬌生疫苗是對抗疫情不可或缺的利器，決定恢復使用，但得加註警語。