「民主不是可樂」王毅警告美 打「台灣牌」是玩火

中國國務委員兼外長王毅(中)在北京同美國對外關係委員會視頻交流。(新華社)

中國 國務委員兼外交部長王毅 23日在與美國 對外關係委員會視訊交流時表示，台灣問題是美中關係中最重要、最敏感的問題。堅持一個中國原則、反對台獨、維護台海和平穩定也符合美國的戰略利益。他並警告美國，打「台灣牌」非常危險，是在「玩火」。

王毅在這場近500名美方各界人士線上參加的視訊會上提出五點看法，在提到台灣問題時表示，中方堅決反對任何形式的台獨分裂活動。希望美方切實恪守一個中國原則和美中三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線。

他表示，美中關係正進入新的十字路口，美國能否接受一個社會制度、歷史文化、發展階段不同的大國和平崛起？是否承認中國人民也有謀求發展、追求更美好生活的權利？美中關係的未來關鍵在美國。

王毅強調，中方無意與美國競爭，中國重視的是不斷超越自我，提升自我；其次，如果突出對抗，結局必定是雙輸，這不應成為美對華政策的導向，只有合作，才符合兩國和世界的共同期盼。

他說，有論調將美中之爭渲染為「民主和威權」之爭，試圖以意識形態畫線，將世界各國標籤化。「但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就失去了生機，沒有了活力。」

王毅指出，中國實行的社會主義民主政治，符合中國國情、得到人民擁護，僅因實行民主的形式與美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這就是不民主的表現。

他說，合作應該雙向互惠，不能只是單方要價，只強調本國優先。美中把合作搞起來，就能推動兩國關係朝健康和穩定的方向發展。就合作領域而言，最突出的是美中共同應對氣候變化，最迫在眉睫的是合力防控疫情，最有潛力的是深化經貿交流。