拜登上任將滿100天 施政方向大透視

拜登總統上任即將屆滿百日。(美聯社)

美國拜登 總統上任即將屆滿百日，相較於川普總統就任百日時人事任用混亂，政策反覆，以及與國會社論；拜登新政府算是上軌道，除了重要人事早已底定，施政方向也相當明確，政策在民主黨掌控參眾兩院下，也可以全力推動。

拜登所接手的美國，是一個經濟嚴重衰退，分裂對立的社會，因此拜登施政聚焦在國內問題。除了短期1.9兆美元的紓困方案外，拜登重點是推動為期八年、規模2.25兆美元的「美國就業計畫」。該計畫將大力推動基礎建設，包括改善交通、住房、寬頻網路、電網、潔淨能源技術等領域，為1960年代太空計畫以來，美國政府最大的投資。

拜登政府也透過政策鼓勵購買美國貨，加強研發創新；特別是拜登大幅翻轉川普不重視綠能的立場，擴大對再生能源相關產業，主要是對電動車的支持，積極因應氣候變遷問題。另外為確保經濟安全，拜登政府也將分兩階段檢討關鍵產業供應鏈。目的不侷限在排除中國 ，而以扶植美國產業，並落實在美國本土就近生產，以確保經濟安全。

雖然拜登的短期紓困方案被批評為撒鈔票救經濟，不脫川普時期新瓶裝舊酒的範圍；不過各界大多肯定對拜登的基礎建設計畫，以及供應鏈盤點方案，認為有助於美國長期競爭力的提升。

美國經濟在拜登政府強力控制疫情，大手筆紓困方案下，經濟已開始復甦。在今年第1季GDP已經回復到疫情前的水準，預估今年經濟成長率至少會有6%，創70年來新高，通貨膨脹也預期在可控制範圍內；失業率預估會降到4%，已經接近疫情前3.5%的水準。

在對外政策方面，拜登主張加強國際參與，重修與盟邦關係，強調與盟友合作；所以上任後立即宣布重返巴黎氣候協定，以及停止美國退出世界衛生組織（WHO）的程序。

在對中國政策上，今年3月發布的《國家安全戰略臨時指南》，美國將中國視為唯一具有綜合實力、挑戰美國的競爭對手。未來美中關係是美國最大的挑戰之一，而技術則是美中競爭的核心，此與川普政府思維相似。

但是拜登主張必須以全方位戰略因應中國挑戰，全盤修正川普單邊主義對抗中國的作法，轉而積極與盟友合作。除了與日本、澳大利亞及印度展開「四方安全對話」，拜登也準備與韓國及歐盟合作，共同應對中國威脅。特別是最近美日領袖高峰會所發表的聯合聲明，直接反對中國在南海的活動，以及對新疆及香港的立場；並建立經濟合作聯盟的夥伴關係，展現美國的企圖心。

在對中國經貿政策方面，美國對中國懲罰性的關稅短期不會退場，也會持續納入更多中國企業為拒絕商業往來的「實體清單」，還會提供誘因措施，協助美國企業降低對中國依賴。與川普大不同的是，拜登主張有系統的與中國供應鏈脫鉤，所以將分階段對重要產業進行供應鏈盤點，並結合盟國建構去中國化，具有韌性的美國供應鏈。

美中未來將呈現對抗及競爭為主的格局，但在某些特定議題上，如氣候變遷、全球防疫、核能議題等亦不排除與中國大陸進行合作，或讓其有條件的參與。

綜合而言，拜登新政府政策大致符合其競選主張。不過值得注意的是，雖然拜登傾向自由主義，但仍必須顧及到民主黨內較保守的意見，以及不可忽視支持川普反全球化的力量，在貿易政策上採取較為保護的立場。基於此，台灣除了積極參與美國主導供應鏈重組外，也應注意美國擴大貿易保護手段，例如反傾銷措施對台灣產業的影響；以及因應美國對於節節上升台美貿易順差的關切。