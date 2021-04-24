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輝瑞計畫研發新版疫苗 將更易運送和儲存

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輝瑞計畫研發新版疫苗 將更易運送和儲存

中央社／皮爾斯23日綜合外電報導
輝瑞和德國生技公司BioNTech研發的疫苗，已成為歐洲控制疫情的主力，但在運送和儲存上仍面臨一大挑戰。路透
輝瑞和德國生技公司BioNTech研發的疫苗，已成為歐洲控制疫情的主力，但在運送和儲存上仍面臨一大挑戰。路透

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長今天受訪時表示，正計畫研發新版2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，可在一般冰箱儲存，並且已稀釋過可直接使用，期望於今年夏天研發成功。

法新社報導，輝瑞和德國生技公司BioNTech研發的疫苗，已成為歐洲控制疫情的主力，但在運送和儲存上仍面臨一大挑戰。目前版本的疫苗必須儲存在攝氏零下70度的冰箱，因此僅能配送到有特殊設備的接種中心。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）今天接受法新社訪問時表示，他有信心目前籌劃中的新版疫苗，對新的變種病毒也會證實有效。

他說：「讓我覺得更欣慰的是，我們已研發出一項工序，一旦變種病毒造成其他擔憂，我們應能在100天內製出新的疫苗。」「基於信使核糖核酸（mRNA）的技術有效性，我相信變種病毒不會成為問題。我們將能控制它們。」

歐盟對相對昂貴的輝瑞疫苗寄予厚望，但人們擔憂，難以維持在非常低溫的環境保存，將使配送到較貧窮國家的任務相當艱鉅。

美國食品暨藥物管理局（FDA）允許輝瑞疫苗在攝氏零下20度的標準冰箱儲存兩週，而博爾拉認為還能更久。

博爾拉再度自信表示：「在這個層面，我們其實正在做兩件事情。」

他說：「我們即將提出還能多延長儲存2週的數據。假設我們獲得批准，這個配方可被儲存在攝氏零下20 度環境下長達一個月。」

博爾拉說：「另一方面，我們也正研發大幅改良的新配方，也就是說新配方疫苗使用前無須再稀釋，可直接使用。」

他表示，輝瑞希望自家疫苗能以一般冰藏儲存2至3 個月，另外3個月則以冰箱儲存。

「因此總共會有4到6個月，是在攝氏零下50度或70 度溫度範圍以外環境儲存…如果我們在今年夏天成功，我們相信將能做到這些。」

疫苗 輝瑞 變種病毒

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