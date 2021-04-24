我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3199萬 27.5%民眾完成接種

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

制裁俄羅斯有用？美官員：接近華府期望效果

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
美國總統拜登的團隊上週對俄羅斯祭出廣泛制裁，懲處莫斯科當局脅迫烏克蘭、干預去年美國大選、發動網路攻擊等行動。美聯社
美國總統拜登的團隊上週對俄羅斯祭出廣泛制裁，懲處莫斯科當局脅迫烏克蘭、干預去年美國大選、發動網路攻擊等行動。美聯社

美國政府一名高階官員今天表示，美國上週對俄羅斯祭出制裁措施後，產生「相當接近」華府期望的效果。美俄近來因烏克蘭議題關係緊張，目前看起來逐漸降溫。

路透報導，白宮國際經濟事務高階幕僚辛格（Daleep Singh）在訪問中說：「我方用意是行事符合比例原則，做法具針對性，並且讓俄羅斯知道，如果他們依然故我或變本加厲，我們有辦法讓他們付出更大的代價。」

辛格說：「目前的成果已相當接近我們的期望。」

俄羅斯國防部今天表示，已開始讓軍隊從克里米亞（Crimea）返回常駐基地。俄羅斯近來在烏克蘭邊境集結數以萬計兵力，外界擔憂戰火可能一觸即發。

美國總統拜登的團隊上週對俄羅斯祭出廣泛制裁，懲處莫斯科當局脅迫烏克蘭、干預去年美國大選、發動網路攻擊等行動。拜登批准相關規定，讓官員可對俄國任何經濟領域擴大制裁，因應未來的挑釁行徑。

不過拜登強調，他不希望升高緊張關係，也在祭出制裁的兩天前與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，預示會採取報復行動。

俄羅斯後來也反擊，驅逐10名美國外交官員，並建議美國駐莫斯科大使返國商議；但俄方也沒把話說死，未拒絕進一步對話，也不排除舉行拜登和蒲亭雙邊峰會的可能性。

此外，白宮一直密切關注俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的狀況。俄羅斯的法院今年2月以違反假釋規定為由，判處納瓦尼2年半徒刑，但納瓦尼和支持者都稱這是當局虛構的罪名。

納瓦尼3月31日展開絕食，要求背痛和四肢麻痺獲得治療。納瓦尼今天表示，他在獲得治療後會開始結束絕食抗議。他在獄中的健康狀況惡化，引發西方國家關切。

俄羅斯 美國 納瓦尼

上一則

奧斯卡頒獎收視走下坡 廣告大客戶照樣挺

下一則

CDC首次建議：孕婦可打輝瑞及莫德納疫苗

延伸閱讀

重建聯盟 拜登6月首訪英國、比利時

重建聯盟 拜登6月首訪英國、比利時
「美國將進行投資」 拜登：抗暖化可增數百萬職缺

「美國將進行投資」 拜登：抗暖化可增數百萬職缺
打造綠色家園 加州支持拜登減碳目標

打造綠色家園 加州支持拜登減碳目標
3大原因 拜登推農業減碳 格外棘手

3大原因 拜登推農業減碳 格外棘手

熱門新聞

密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30

1張圖看疫情：全美確診逾3199萬 27.5%民眾完成接種

2021-04-24 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪
接種2周內去世 嬌生疫苗致血栓 又傳1死1送醫

接種2周內去世 嬌生疫苗致血栓 又傳1死1送醫