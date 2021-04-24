制裁俄羅斯有用？美官員：接近華府期望效果

美國總統拜登的團隊上週對俄羅斯祭出廣泛制裁，懲處莫斯科當局脅迫烏克蘭、干預去年美國大選、發動網路攻擊等行動。美聯社

美國 政府一名高階官員今天表示，美國上週對俄羅斯 祭出制裁措施後，產生「相當接近」華府期望的效果。美俄近來因烏克蘭議題關係緊張，目前看起來逐漸降溫。

路透報導，白宮國際經濟事務高階幕僚辛格（Daleep Singh）在訪問中說：「我方用意是行事符合比例原則，做法具針對性，並且讓俄羅斯知道，如果他們依然故我或變本加厲，我們有辦法讓他們付出更大的代價。」

辛格說：「目前的成果已相當接近我們的期望。」

俄羅斯國防部今天表示，已開始讓軍隊從克里米亞（Crimea）返回常駐基地。俄羅斯近來在烏克蘭邊境集結數以萬計兵力，外界擔憂戰火可能一觸即發。

美國總統拜登的團隊上週對俄羅斯祭出廣泛制裁，懲處莫斯科當局脅迫烏克蘭、干預去年美國大選、發動網路攻擊等行動。拜登批准相關規定，讓官員可對俄國任何經濟領域擴大制裁，因應未來的挑釁行徑。

不過拜登強調，他不希望升高緊張關係，也在祭出制裁的兩天前與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，預示會採取報復行動。

俄羅斯後來也反擊，驅逐10名美國外交官員，並建議美國駐莫斯科大使返國商議；但俄方也沒把話說死，未拒絕進一步對話，也不排除舉行拜登和蒲亭雙邊峰會的可能性。

此外，白宮一直密切關注俄羅斯反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）的狀況。俄羅斯的法院今年2月以違反假釋規定為由，判處納瓦尼2年半徒刑，但納瓦尼和支持者都稱這是當局虛構的罪名。

納瓦尼3月31日展開絕食，要求背痛和四肢麻痺獲得治療。納瓦尼今天表示，他在獲得治療後會開始結束絕食抗議。他在獄中的健康狀況惡化，引發西方國家關切。