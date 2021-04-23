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反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

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反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)，是在參院「新冠仇恨犯罪法案」投票中唯一投反對票的。(美聯社)
共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)，是在參院「新冠仇恨犯罪法案」投票中唯一投反對票的。(美聯社)

參院22日以94票對1票表決通過旨在保護亞裔民眾免於遭受歧視及仇恨對待的「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)，唯一反對票來自共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)。對於不贊成反仇亞法案的原因，霍利對福斯新聞網(Fox News)發表聲明表示，法案用詞「危險」(dangerous)。

反仇亞法案表決通過後，霍利便在推特發文解釋投下反對票的理由。他寫道，民主黨籍夏威夷州聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)所提的法案，最大問題就是把聯邦政府變成言論警察(speech police)，讓政府獲得龐大權力，可以決定什麼構成冒犯言論，並且開始監控。

霍利在推文中指出：「這當中有很嚴重的言論自由疑慮。」

霍利也對福斯新聞網發表聲明指出，不贊成反仇亞法案是因為法案用詞「危險」。

聲明中說，法案內容過於廣泛，「身為前任檢察官，我的看法是，這樣很危險，隨隨便便就賦予聯邦政府開放式的權力(open-ended authority)，可以定義聯邦仇恨犯罪的整個新領域」。

福斯新聞網23日報導，廣野慶子在法案交付表決之前，曾與共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)商討修改條文文字，為法案尋求更多跨黨派支持。

根據「新冠仇恨犯罪法案」內容，針對當事人實際族裔或以為當事人屬於某種族裔而出現的仇恨與歧視行為，因為當事人族裔而認定與新冠病毒傳播有關而出現的仇恨與歧視行為，均構成暴力犯罪(violent crime)。

歧視 仇恨犯罪 參議員

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