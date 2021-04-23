我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可口可樂前工程師盜商業機密 傳涉中國「千人計畫」

「無依之地」與趙婷獲「獨立精神獎」 奧斯卡勝券在望

投資應對氣候變遷 拜登：期待與各國合作包含俄羅斯

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登23日在白宮參與第二天的氣候變遷全球領導人峰會。美聯社
總統拜登23日在白宮參與第二天的氣候變遷全球領導人峰會。美聯社

總統拜登23日在白宮參與第二天的氣候變遷全球領導人峰會，他表示，解決氣候變化的問題可在全球創造數百萬個高薪工作機會與創新部門，美國將進行投資，發展國內經濟，也會與各國合作，包括印度、英國和俄羅斯。

拜登22日主辦峰會，宣布以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%，為前總統歐巴馬承諾的兩倍。

除了美國提高10年內減排目標，日本首相菅義偉宣布由原本的26%，提高到46%；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布原先30%要提高到40%到45%。

拜登在第二天的議程上，談氣候變遷帶來的經濟機遇。他說，這次峰會是通往11月聯合國氣候變遷大會的起點，美國將兌現承諾，讓所有國家走上安全繁榮可持續發展的道路。

拜登表示，解決氣候變化問題，在全球可創造數百萬個高薪工作機會與創新部門，例如電網現代化包含電力、傳輸與蓄電系統，電動汽車產業可提供製造與充電的工作機會，建築業也會因為節能住宅有所提升，太陽能電板與風力渦輪製造，以及大學和實驗室的研發等各種還沒想到的領域。

拜登說，這就是挑戰，隨著世界過渡到潔淨能源的未來，各國勞工都要面對的機遇。

拜登表示，當美國投資於應對氣候和基礎設施時，他想為每個人都創造機會，這就是他施政的核心，讓所有人都有公平基礎的經濟。

拜登表示，氣候變遷需要投資創新，且非單一科技能應對，前總統歐巴馬任內曾啟動促進潔淨能源的計畫，如今美國再次扮演領導角色，將與夥伴盟國合作，美國將與印度合作討論工業轉型電力、與英國推動無碳動力系統，與阿拉伯聯合大公國在農業領域推動創新，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨承諾與世界合作脫碳令人振奮，美國期待與俄羅斯攜手合作。

第二天的氣候變遷全球領導人峰會，其他國家領袖出席這場視訊會議。美聯社
第二天的氣候變遷全球領導人峰會，其他國家領袖出席這場視訊會議。美聯社

拜登 美國 氣候變遷

上一則

接種2周內去世 嬌生疫苗致血栓 又傳1死1送醫

延伸閱讀

美股早盤跌逾百點 投資人憂心拜登增稅政策衝擊

美股早盤跌逾百點 投資人憂心拜登增稅政策衝擊
10年減半 拜登拚2050零碳排…習近平重申舊目標

10年減半 拜登拚2050零碳排…習近平重申舊目標
高收入稅率擬增至43.4% 道指暴跌321點

高收入稅率擬增至43.4% 道指暴跌321點
氣候峰會前夕 白宮讚中國減碳、批澳洲消極

氣候峰會前夕 白宮讚中國減碳、批澳洲消極

熱門新聞

密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00
白宮官員15日表示，民眾在打完新冠疫苗九到12個月後，可能需打第三針補強針，政府已為此可能做準備。圖為佛州民眾排隊打疫苗。(美聯社)

佛奇：新冠疫苗接種1年內 需打補強針

2021-04-15 23:07
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點
快看世界／印度單日確診破全球紀錄 為何疫情壓不住？

快看世界／印度單日確診破全球紀錄 為何疫情壓不住？