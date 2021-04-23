投資應對氣候變遷 拜登：期待與各國合作包含俄羅斯

總統拜登23日在白宮參與第二天的氣候變遷全球領導人峰會。美聯社

總統拜登 23日在白宮參與第二天的氣候變遷 全球領導人峰會，他表示，解決氣候變化的問題可在全球創造數百萬個高薪工作機會與創新部門，美國 將進行投資，發展國內經濟，也會與各國合作，包括印度、英國和俄羅斯。

拜登22日主辦峰會，宣布以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%，為前總統歐巴馬承諾的兩倍。

除了美國提高10年內減排目標，日本首相菅義偉宣布由原本的26%，提高到46%；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布原先30%要提高到40%到45%。

拜登在第二天的議程上，談氣候變遷帶來的經濟機遇。他說，這次峰會是通往11月聯合國氣候變遷大會的起點，美國將兌現承諾，讓所有國家走上安全繁榮可持續發展的道路。

拜登表示，解決氣候變化問題，在全球可創造數百萬個高薪工作機會與創新部門，例如電網現代化包含電力、傳輸與蓄電系統，電動汽車產業可提供製造與充電的工作機會，建築業也會因為節能住宅有所提升，太陽能電板與風力渦輪製造，以及大學和實驗室的研發等各種還沒想到的領域。

拜登說，這就是挑戰，隨著世界過渡到潔淨能源的未來，各國勞工都要面對的機遇。

拜登表示，當美國投資於應對氣候和基礎設施時，他想為每個人都創造機會，這就是他施政的核心，讓所有人都有公平基礎的經濟。

拜登表示，氣候變遷需要投資創新，且非單一科技能應對，前總統歐巴馬任內曾啟動促進潔淨能源的計畫，如今美國再次扮演領導角色，將與夥伴盟國合作，美國將與印度合作討論工業轉型電力、與英國推動無碳動力系統，與阿拉伯聯合大公國在農業領域推動創新，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨承諾與世界合作脫碳令人振奮，美國期待與俄羅斯攜手合作。