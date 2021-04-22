氣候峰會 拜登拚10年溫室氣體減半 2050零碳排

美國主辦的氣候變遷全球領導人線上峰會22日登場，40國領導人齊聚。拜登總統在會中宣布美國將在10年內，溫室氣體減排50%到52%。(Getty Images)

拜登 總統22日在氣候變遷全球領導人線上峰會宣布，美國 將在10年內推動溫室氣體減排一半；中國 國家主席習近平重申去年在聯合國大會提出的目標，指中國力爭2060年前實現淨零碳排，且中方期待同包括美方在內國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。

拜登的新氣候目標包括，以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%(為前總統歐巴馬承諾的兩倍)；2050年之前達成淨零碳排；2035年前電力無碳零污染；支持節能交通工具、大眾運輸及建築。

在前總統川普主導下，美國去年11月退出巴黎氣候協定，拜登今年1月上任後立即宣布重新加入；今年11月在蘇格蘭舉行的聯合國氣候變化公約第26次締約方大會(COP26)，將檢討各國為落實巴黎氣候協定所做的努力，這場視訊峰會是為年底大會暖身。

40國領導人在線上齊聚，首個議程為「全球暖化控制在攝氏1.5度之內」，各國領導人分別闡述挑戰、努力與目標。

https://www.youtube.com/watch?v=6xa7yyypznY

影片來源：YouTube 2021 Leaders' Summit on Climate頻道

拜登與副總統賀錦麗開場，拜登表示，應對氣候變化、為勞工帶來更多工作機會的綠色經濟是他的執政重心；美國不僅要創造繁榮經濟，還必須是一個更健康、公平和潔淨的地球。

「無作為的代價不斷增加。」拜登表示，科學家說這是決定性的10年，全球必須力阻嚴重後果的10年，若地球溫度升溫超過攝氏1.5度，意味著更頻繁猛烈的大火、洪水、乾旱、熱浪與颶風，全球必須採取行動，此次峰會是大家在這條道路上邁出的第一步。

德國總理梅克爾(Angela Merkel)表示，樂見美國回來了，若要實現偉大目標，世界需要美國的貢獻。

教宗方濟各透過影片鼓勵各國一起前進，成功達標，他會與大家同在。

中國、美國、歐盟、印度與俄羅斯為前五溫室氣體排放者。

除了美國提高10年內減排目標，日本首相菅義偉宣布由原本的26%，提高到46%；加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)宣布原先30%要提高到40%到45%。

習近平為受邀的國家領導人中第一個發言，他重申2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前淨零排放。

習近平表示，這段時間遠遠短於發達國家所用的時間，需要中方付出艱苦努力，第十四個五年計畫（十四五）時期嚴控煤炭消費增長，十五五時期逐步減少。

習近平提到，日前中美就應對氣候危機發表聯合聲明，「中方期待同包括美方在內國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。」

中國氣候變化事務特使解振華在外交部事後吹風會表示，中美不排除建立因應氣候變遷的聯合工作組。

路透報導，英國綠色和平組織氣候議題負責人布拉哥耶維奇(Kate Blagojevic)表示，這場峰會的目標比射箭比賽還要多，但目標不會導致減排，需要政策和金錢落實。