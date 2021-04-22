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氣候變遷峰會 習近平首發言：與美和國際社會一道努力

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登主辦氣候變化全球領導人峰會，中國國家主席習近平出席。取自國務院直播畫面
美國總統拜登主辦氣候變化全球領導人峰會，中國國家主席習近平出席。取自國務院直播畫面

美國主辦的氣候變遷全球領導人線上峰會22日登場，拜登在會中宣布美國將在10年內，溫室氣體減排50%到52%；中國國家主席習近平為受邀的國家領導人中第一個發言者，他重申，中方力爭2060年前實現碳中和，中方期待同包括美方在內國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。

40國領導人在線上齊聚一堂，首個登場的議程就是「全球暖化控制在攝氏1.5度之內」，各國領導人分別闡述挑戰、努力與目標。

拜登與副總統賀錦麗開場，拜登表示，應對氣候變化、為勞工帶來更多工作機會的綠色經濟是他的執政重心；美國不僅要創造繁榮經濟，還必須是一個更健康、公平和潔淨的地球。

拜登重申在2050年前，達到淨零碳排；美國將在10年內，溫室氣體減排達50%到52%。

拜登表示，科學家說這是決定性的10年，全球必須力阻嚴重後果的10年，若地球溫度升溫超過攝氏1.5度，意味著更頻繁猛烈的大火、洪水、乾旱、熱浪與颶風，全球必須採取行動，此次峰會是大家在這條道路上邁出的第一步。

習近平在會中重申「2030年前碳達峰、2060年前碳中和」的目標，習近平表示，中方承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用的時間，需要中方付出艱苦努力，十四五時期嚴控煤炭消費增長，十五五時期逐步減少。

習近平提到，日前中美就應對氣候危機發表聯合聲明，他說，「中方期待同包括美方在內國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。」

習近平說，要讓良好生態環境成為全球經濟社會可持續發展的支撐，在綠色轉型過程中增加社會正義、幸福感與安全感。

習近平表示，中方堅持多邊主義，以國際法為基礎、公平正義為要旨，有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系，遵循聯合國氣候變化框架公約與巴黎氣候協定，努力落實2030可持續發展議程。

習近平說，「中方推動共建綠色一帶一路，造福各國人民，我堅信只要心往一處想、勁往一處使，人類必將能應對好氣候環境挑戰，把一個清潔美麗的世界留給子孫後代。」

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