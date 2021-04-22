如何鼓勵民眾打疫苗？研究：宣導焦點是關鍵

美國民眾接種新冠肺炎疫苗。美聯社

有哪些線索可看出，誰較可能接種新冠肺炎疫苗 ？已知政治、種族和宗教因素都可能影響接種疫苗的意願；最新研究另發現，從個人對理財風險的容忍度高低，也看得出接種疫苗的意向如何。

財經網站MarketWatch報導，兩位芝加哥大 學研究員與一位范德比大學研究員本月在「社會心理學與人格科學」期刊上發表研究報告宣稱：願意承擔高風險、換取高報酬的人，打疫苗的可能性也比較高。

了解民眾為什麼對接種疫苗裹足不前，很重要。美國 國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）曾表示，美國要獲致群體免疫，疫苗接種率就必須達到全國人口的70%到85%，如果未來兩個月達成，美國應可在秋季前回歸正常生活。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的統計數字顯示，目前美國人口約26%已完成新冠疫苗注射，至少打一劑者達到40%。

鼓勵民眾踴躍接種疫苗是成是敗，或許最終取決於對社會大眾的宣傳是否得法。

這項研究根據去年6月至12月的每周訪調，共訪問了超過3.4萬人。報告顯示，若對傾向規避風險的受訪者強調「打疫苗對整個社會的助益」，會比強調「打疫苗出現嚴重副作用很罕見」，更能收到正面反應。

美國逾700萬人打了嬌生公司（Johnson & Johnson）單劑新冠疫苗後，發生八起嚴重血栓案例，因而最近暫緩施打以調查此事。

研究報告說：「傳達的訊息若使民眾注意力聚焦於施打疫苗的報酬（自己和他人獲得免疫），會導致民眾做決定時更著重於這些報酬。」

報告執筆者之一的芝加哥大學布斯商學院行銷學教授Abigail Sussman寫道：「儘管研發疫苗是為了把染病風險降到最低，我們發現，受訪者傾向於把接種疫苗視為有風險…我們的發現顯示，政府機構或醫療照護體系若能更有效宣導新冠疫苗的低風險概況，或使注意力從這些風險移開，可以提高疫苗接種率。」