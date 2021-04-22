我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／氣候峰會登場 拜登、普亭、習近平同框

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

如何鼓勵民眾打疫苗？研究：宣導焦點是關鍵

編譯湯淑君／綜合外電
美國民眾接種新冠肺炎疫苗。美聯社
美國民眾接種新冠肺炎疫苗。美聯社

有哪些線索可看出，誰較可能接種新冠肺炎疫苗？已知政治、種族和宗教因素都可能影響接種疫苗的意願；最新研究另發現，從個人對理財風險的容忍度高低，也看得出接種疫苗的意向如何。

財經網站MarketWatch報導，兩位芝加哥大學研究員與一位范德比大學研究員本月在「社會心理學與人格科學」期刊上發表研究報告宣稱：願意承擔高風險、換取高報酬的人，打疫苗的可能性也比較高。

了解民眾為什麼對接種疫苗裹足不前，很重要。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）曾表示，美國要獲致群體免疫，疫苗接種率就必須達到全國人口的70%到85%，如果未來兩個月達成，美國應可在秋季前回歸正常生活。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的統計數字顯示，目前美國人口約26%已完成新冠疫苗注射，至少打一劑者達到40%。

鼓勵民眾踴躍接種疫苗是成是敗，或許最終取決於對社會大眾的宣傳是否得法。

這項研究根據去年6月至12月的每周訪調，共訪問了超過3.4萬人。報告顯示，若對傾向規避風險的受訪者強調「打疫苗對整個社會的助益」，會比強調「打疫苗出現嚴重副作用很罕見」，更能收到正面反應。

美國逾700萬人打了嬌生公司（Johnson & Johnson）單劑新冠疫苗後，發生八起嚴重血栓案例，因而最近暫緩施打以調查此事。

研究報告說：「傳達的訊息若使民眾注意力聚焦於施打疫苗的報酬（自己和他人獲得免疫），會導致民眾做決定時更著重於這些報酬。」

報告執筆者之一的芝加哥大學布斯商學院行銷學教授Abigail Sussman寫道：「儘管研發疫苗是為了把染病風險降到最低，我們發現，受訪者傾向於把接種疫苗視為有風險…我們的發現顯示，政府機構或醫療照護體系若能更有效宣導新冠疫苗的低風險概況，或使注意力從這些風險移開，可以提高疫苗接種率。」

疫苗 美國 哥大

上一則

疫情下建材價格飆新高 美國新屋成本跟著漲

下一則

直播／氣候峰會登場 拜登、普亭、習近平同框

延伸閱讀

專家：新冠疫苗第3劑有必要 不排除每年都要打

專家：新冠疫苗第3劑有必要 不排除每年都要打
首日百人接種！市府疫苗車進駐華埠 雙語服務餐館工

首日百人接種！市府疫苗車進駐華埠 雙語服務餐館工
嬌生疫苗叫停 網絡謠言四起 黃敏儀聯手華醫：勿信疫苗會致癌

嬌生疫苗叫停 網絡謠言四起 黃敏儀聯手華醫：勿信疫苗會致癌
金山東南華人區 新增新冠疫苗接種點 訪谷區民可多利用

金山東南華人區 新增新冠疫苗接種點 訪谷區民可多利用

熱門新聞

密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
彭博資訊報導，花旗集團計畫退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務。圖／花旗銀行提供

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

2021-04-15 09:39
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00
白宮官員15日表示，民眾在打完新冠疫苗九到12個月後，可能需打第三針補強針，政府已為此可能做準備。圖為佛州民眾排隊打疫苗。(美聯社)

佛奇：新冠疫苗接種1年內 需打補強針

2021-04-15 23:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜
紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋