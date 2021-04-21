拜登宣布 老闆鼓勵員工打疫苗 將獲「抵稅優惠」

拜登總統21日宣布提提早一周達成接種2億劑疫苗的目標，他並鼓勵企業給員工有薪假打疫苗，政府將提供雇主抵稅優惠。(Getty Images)

拜登 總統21日宣布，美國 已達到接種2億劑新冠疫苗 的目標。這個重大里程碑的完成，比預定的時程提早一周；然而，拜登同時對美國民眾提出警告指出，如果疫苗施打率持續走低，今年7月4日獨立紀念日就算想要舉行小型聚會恐難以如願。

拜登：接種率如下降 國慶日小範圍

「人數可觀的美國成年人迄今仍未接種疫苗，在某些州，大多數民眾一直到本周才符合資格打疫苗。」拜登在演說中表示：「許多年輕美國人可能以為，他們並不需要接種疫苗。」

拜登說：「我們的目標是要觸及每一個人，美國國內所有年滿16歲的人。」

上任之初，拜登訂定目標是上任百日要完成1億劑疫苗接種，今年3月完成之後，則將目標向上修正為2億劑疫苗。

拜登總統21日宣布提提早一周達成接種2億劑疫苗的目標。圖為紐約市一工人接種疫苗後秀出疫苗卡。(歐新社)

根據統計，1億3300萬美國民眾已經至少接種1劑疫苗，占全美成年人口逾半數。在老年人當中，超過81%目前已經至少接種1劑新冠疫苗。

政府官員指出，目前有工作的成年人當中，已接種疫苗者僅43%。美國目前平均每周施打2800萬劑疫苗。

拜登21日也宣布，雇主鼓勵員工打疫苗將可獲得抵稅新優惠；他表示，小型企業如果讓員工帶薪休假去打疫苗，或因為打疫苗出現副作用而在家休養，將可獲得抵稅。

根據上個月完成立法的規模1.9兆疫情紓困法案「美國救援法案」(American Rescue Plan)，員工人數不到500人的小型企業，如果讓員工帶薪休假打疫苗，每名員工每天可為雇主帶來最高511元抵稅。

國稅局(IRS)將公布企業讓員工休假打疫苗的抵稅細則。「美國救援法案」條文規定，雇主可在今年9月30日之前申請抵稅(tax credit)。

拜登總統21日宣布提提早一周達成接種2億劑疫苗的目標。圖為紐約市一工人接種疫苗後秀出疫苗卡。(Getty Images)

至於資源相對豐富的大型企業，白宮也呼籲雇主讓員工帶薪休假打疫苗，並對員工宣導疫苗、鼓勵員工踴躍接種。

拜登在演說中表示：「我們呼籲所有雇主，不分大小，不管在哪一州，都讓員工帶薪休假去打疫苗。」

「人力資源管理協會」(Society of Human Resources Management)調查數據顯示，表明「絕對不打疫苗」或「可能不會打疫苗」的美國上班族裡，將近25%坦承如果雇主為打疫苗提供帶薪休假、禮物卡、現金紅利或其他獎勵措施，就會願意接種疫苗。