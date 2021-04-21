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跪頸案究責…白警沙文定罪 司法部追查明市警局

編譯郭宣含／綜合21日電
白人警察沙文值勤殺人罪成，是明州「第二位」。圖為20日他被定罪後，民眾舉著被害人佛洛伊德的肖像歡呼。(Getty Images)
白人警察沙文值勤殺人罪成，是明州「第二位」。圖為20日他被定罪後，民眾舉著被害人佛洛伊德的肖像歡呼。(Getty Images)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)21日宣布，將調查明尼亞波利斯市警察局執法與使用致命武器的作法，未來將追究地方警局非法作為的責任；白人警察沙文(Derek Chauvin)20日被判有罪後有可能提出上訴，但脫罪機會不高，目前他被送進州立監獄，考慮到其人身安全，將他關進隔離牢房。

在沙文獲罪隔天，司法部宣布啟動聯邦民權調查，深究對明尼亞波利斯市警察局執法與致命武器的使用，並且恢復司法部策略，要求地方警局對非法行動負起責任。

明州白人警察沙文去年跪頸導致非裔男子佛洛伊德死亡後，他生前說的最後一句話「我不能...
明州白人警察沙文去年跪頸導致非裔男子佛洛伊德死亡後，他生前說的最後一句話「我不能呼吸」被大眾熟知。圖為民眾20日戴著印有「我不能呼吸」的口罩在當地集會。(美聯社)

加蘭德：未來將追究地方執法責任 

「昨天的判決，並未討論明尼亞波利斯市可能存有的警察體制問題。」加蘭德說，他將擴大調查，了解警察是否過度用武、出現身心歧視的言行，以及警局訓練政策與監督。

這項新調查將獨立於非裔佛洛伊德(George Floyd)案件的聯邦調查，這也是司法部調查執法機關的四項調查之一。

司法部干涉地方執法的行動在川普政府時多半停滯，但隨著大眾日益不信任執法，加蘭德上周扭轉先前政策，表示拜登政府將更積極調查被控違反民權的情況。

沙文可能提上訴 但成功機率不大

沙文被控的三項罪刑都成立，他仍可能提出上訴，但是有鑑於美國約90%上訴遭駁回，沙文上訴成功的機率並不大。

沙文上訴可能提出多種論點，包括陪審團可能存有偏見、法官卡希爾(Peter Cahill)未能有效推動審判進行，或者無法隔離陪審團；沙文最後一招是提出律師幫助無效，因為辯方律師尼爾森(Eric Nelson)通常不會反對證人激動作證。

20日被定罪的明州警察沙文已被送進州立監獄，考慮到其人身安全，將他關進隔離牢房。...
20日被定罪的明州警察沙文已被送進州立監獄，考慮到其人身安全，將他關進隔離牢房。(美聯社)

雖然幾乎所有遭定罪的被告都會提出上訴，但成功率大概只有10%或不到；雪上加霜的是，明尼蘇達州上訴法庭內有許多民選官員，這些人可能兼具任務，可能有意扭轉美國史上最知名的其一謀殺案。

沙文最可能以此案獲大量關注為由提出上訴，因為這可能產生潛在偏見；陪審員可能受到媒體報導左右，或者社區鄰里討論影響。

明州橡樹公園高地(Oak Park Heights)監獄發言人表示，因個人安全考量，沙文被關進隔離牢房，與其他囚犯分隔。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

警察 司法部 美國

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